Günter Schweigert, Leiter der paläontologischen Abteilung am Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart, hält am Mittwoch, 4. Mai, um 20 Uhr, einen Vortrag zum Thema „Aalen und das Aalenium“. Darin erläutert er die weltweite Bedeutung Aalens in der Paläontologie in Verbindung mit dem Schichtaufbau der Juragesteine. Veranstaltungsort ist das Ramada Hotel Limesthermen in Aalen (Saal), der Eintritt ist frei.