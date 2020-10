Vorstandsteam der KSK Ostalb ist wieder komplett

In seiner Funktion als Verwaltungsratsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb hat Landrat Joachim Bläse das neue Vorstandsmitglied Tobias Schneider begrüßt: „Damit ist das Vorstandsteam der Kreissparkasse Ostalb wieder vollzählig und gut gerüstet für die aktuellen und künftigen Herausforderungen. Coronapandemie, Null- und Negativzinsumfeld sowie Digitalisierung und Weiterentwicklung der Vertriebswege sind hier nur einige Stichworte.“ Im Namen des gesamten Verwaltungsrats hieß Landrat Bläse Tobias Schneider auf der Ostalb willkommen. Zuletzt war Schneider bei der Kreissparkasse in Esslingen tätig . „Beim Vorstandsvorsitzenden Markus Frei und seinen beiden Vorstandskollegen Christof Morawitz und Tobias Schneider weiß ich unsere starke Ostalb-Sparkasse in guten Händen“, sagt Bläse.