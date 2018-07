Vorsicht mit Schnellschüssen

Eines muss die Stadtverwaltung noch lernen: In der digitalen Welt, einer Welt der schnellen und mengenmäßig fast schon überbordenden Informationen, von denen am Ende aber doch nur flüchtige Eindrücke hängen bleiben, ticken die Uhren anders. Was einmal raus ist, wird da leicht für bare Münze genommen, ob es nun den Tatsachen entspricht oder nicht. Und was raus ist, lässt sich nur schwer wieder einfangen. Deshalb gilt es umso sorgfältiger zu überlegen, was man denn wirklich an die große Glocke hängen will.

Zwei Beispiele, die zeigen, dass man im Rathaus da wirklich noch umdenken muss, will man sich Ärger und sich völlig falsch entwickelnde Diskussionen ersparen:

Wenn die Stadt Städtebau-Studenten für eine Semesterarbeit (die im Übrigen deshalb geschrieben wird, um den Schein mit einer möglichst guten Note zu bekommen), das Areal am Sauerbach quasi als Übungsobjekt überlässt, ist das ja im Sinne eines möglichst praxisbezogenen Studiums schön. Die Ergebnisse, in denen Studenten unter anderem über dort mögliche gewaltige Wohnhäuser herumschwadronieren, die so sicher nie gebaut werden, gehören dann aber in Rathaus-Schubladen und nicht in eine ohnehin sensibilisierte Öffentlichkeit, geschweige denn in irgendwelche Textteile von Bebauungsplanentwürfen.

Genauso verhält es sich mit städtebaulichen Ideenskizzen, etwa für das Areal rund um die Augustinuskirche. Wer dort mit beeindruckenden Symbol-Knubbeln für irgendwelche Wohnhäuser herumhantiert, die in Wirklichkeit so auch nicht entstehen sollen, braucht sich nicht zu wundern, wenn am Ende die ganze Nachbarschaft auf der Matte steht.

Also: Vor Publikation irgendwelcher Skizzen, Fleiß- und Probearbeiten, Animationen oder sonstiger irreführender Visualisierungen oder Beschreibungen lieber mal kurz nachdenken.