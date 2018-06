Die Röhlinger Ringer Maren und Laura Vornberger sind bei verschiedenen Meisterschaften an den Start gegangen. Maren Vornberger ist dabei vom Landestrainer in die Auswahl zu den Offenen Nordrhein-Westfälischen Meisterschaften beim AC Ückerath berufen worden.

In der Gewichtsklasse bis 49 kg ging sie unter sieben Starterinnen ins Rennen. Gleich zu Beginn traf sie dabei auf die Deutsche Meisterin von 2015 und Dritte der vergangenen Meisterschaften Emely Selinger vom KSV Seeheim. Gegen die Favoriten musste Sie nach langem Kampf am Ende doch noch eine Schulterniederlage hinnehmen. In den Folgekämpfen lies sie sich von der Auftaktniederlage jedoch nicht beirren und besiegte nacheinander Jil Niemand, KSC Apolda und Marie Fischer, KSC Niedernberg klar nach Punkten. Im kleinen Finale schwanden dann die Kräfte und Vornberger musste gegen Anastasia von Steuben vom SAV Torgelow eine Punktniederlage hinnehmen, was am Ende einen guten vierten Platz bedeutete. Insgesamt gingen bei diesen Meisterschaften Teilnehmerin aus 45 Vereinen des gesamten Bundesgebietes und der benachbarten Niederlande an den Start.

Eine Woche später ging neben Maren Vornberger auch deren ein Jahr jüngere Schwester Laura bei den offenen Hessischen Meisterschaften in der weiblichen Jugend in Arheilgen an den Start. Beim mit 84 Teilnehmerinnen aus 28 Vereinen besetzten Turnier waren in der Altersklasse weibliche Jugend lediglich 34 Teilnehmerinnen gemeldet. Maren, die in der Vorwoche noch eine Gewichtsklasse tiefer an den Start ging, musste sich in der Klasse 52 kg gegen zwei Konkurrentinnen durchsetzen.

Im ersten Kampf besiegte sie Jasmin Gilberg vom RV Haibach bereits nach zwei Minuten mit 16:1 technisch überlegen. Im zweiten Kampf bestimmte sie gegen Leah Bauer, AC Heusweiler den Kampf und ging mit 4:0 in Führung.

Durch eine Unachtsamkeit musste sie eine Vierer Wertung abgeben, was am Ende beim Stand von 4:4 entscheidend war. Somit belegte sie den zweiten Rang. Ebenfalls eine Gewichtsklasse höher ging Laura Vornberger ins Rennen. Gegen diese übermächtige Gegnerin Elena Sell, TSV Gailbach, welche im Vorjahr ohne technischen Punktverlust Deutsche Meisterin wurde, konnte sie nichts entgegensetzten, unterlag am Ende technisch unterlegen und belegte somit ebenfalls den zweiten Rang. (bst)