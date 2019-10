Vorfreude auf neue Festspielsaison steigt

Unter dem Motto „Helden am Herd – Vorfreude auf die neue Festspielsaison“ hat der Direktor der Heidenheimer Opernfestspiele, Marcus Bosch, zu einer munteren Gesprächsrunde ins Vilotel in Oberkochen eingeladen. Es wurde dabei nicht nur geplaudert, sondern auch gekocht und gesungen.

Bosch freute sich mit Sopranistin Lada Kyssy, eine der Hauptdarstellerinnen der Oper „Don Carlo“ von Giuseppe Verdi präsentieren zu können. Premiere der Produktion mit den Stuttgarter Philharmonikern und dem Tschechischen Philharmonischen Chor Brünn ist am 10. Juli 2020 um 20 Uhr auf Schloss Hellenstein. Die musikalische Leitung hat Marcus Bosch.

Kyssy stammt aus Kasachstan und hat sich dort schnell etabliert als eine der bedeutendsten Solistinnen am Staatstheater Kasachstan in Astana. Seit der Spielzeit 2019/2020 gehört sie zum Opernensemble am Oldenburgischen Staatstheater. Im Vilotel erzählte Kyssy von ihrem ersten Freiluftauftritt im strömenden Regen bei der Oper „Tosca“ in Österreich. Außerdem gab sie beeindruckende Kostproben ihres Könnens und sang eine Arie der Elisabetta aus „Don Carlo“ und später ein Stück aus „Aida“. Für Begleitung am Klavier sorgte Marcus Bosch. Im Gespräch mit Hotelier Michael Mönch erfuhr man, dass sich das Vilotel als „Look and Feel“-Hotel im Vier-Sterne-Segment versteht und vor allem von Business-Gästen frequentiert wird.

Ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderte die neue Chefin der Firma Hartmann, Britta Fünfstück. Sie bezeichnete die aktuelle Geschäftssituation des Unternehmens mit 2,2 Milliarnden Euro Umsatz als „herausfordernd“. Man sei ständig auf der Suche nach Innovationen insbesondere im Bereich der Artikel für Erwachseneninkontinenz. So gebe es inzwischen schon digitale Windeln, die sich melden, wenn sie voll seien. Bei dieser Entwicklung arbeite Hartmann mit jungen Start-Up-Unternehmen zusammen.

Privat fühle sie sich in Heidenheim sehr wohl. Die Österreicherin bekannte sich auch als großer Fan der Opernfestspiele, deren gute Qualität sie vom „Hocker gehaut“ habe. Hartmann werde das Sponsoring auf jeden Fall aufrechterhalten.

Neben den Plaudereien wurde auch noch fleißig gekocht und so konnten sich die Gäste am Ende über eine Tomatensuppe und über eine venezianische Kalbsleber freuen.