Vorfreude auf eine vierspurige B 29 bis nach Westhausen

„So weit waren wir mit einer so gewaltigen Maßnahme noch nie.“ Im Ausschuss für Umweltschutz und Kreisentwicklung hat Landrat Klaus Pavel mit diesem Satz am Dienstag den geplanten vierspurigen Ausbau der B 29 von Oberalfingen bis Westhausen gemeint. Die Planung für den 3,6 Kilometer langen Streckenabschnitt hat das Landratsamt gemacht, dessen Straßenbau-Chef Andreas Weiß hat das Vorhaben im Detail erläutert.

Mit täglichen Staus und einer Belastung von teilweise über 30 000 Fahrzeugen ist das Verkehrsaufkommen in diesem Bereich deutlich über dem, was eine zweispurige Straße verkraften kann. Die Planung im Auftrag des Landes sieht deshalb einen vierspurigen Ausbau der B 29 von der Einmündung Oberalfingen/Kellerhaus bis zur Einmündung nach Westhausen vor, allerdings nicht kreuzungsfrei, sondern an allen Knotenpunkten verampelt. Mit 17,85 Millionen Euro an Kosten immer noch ein „Mordspaket“ so Pavel. Eine kreuzungsfreie Lösung allerdings hätte 27,5 Millionen Euro mehr gekostet und hätte damit in den Bundesverkehrswegeplan müssen – mit Realisierungschancen nicht vor 15 Jahren.

Verbreiterung auf der Südseite

Bei sehr optimistischer Annahme und mit vielen Ambitionen gehen Pavel und Weiß von einer möglichen Umsetzung der Pläne in den Jahren 2022 bis 2024 aus. Laut Bund, so Pavel, sei jedenfalls die Finanzierung bis zum Jahr 2030 gesichert. Zu den Erläuterungen von Weiß gehörte auch der Hinweis, dass die gesamte Verbreiterung der Bundesstraße durchweg auf der südlichen Seite erfolgen werde. Dort, wo jetzt der asphaltierte Feldweg durchgehend von Oberalfingen bis Westhausen parallel zur B 29 verläuft. Diesen Weg, so Weiß, müsse man mit dem vierspurigen Ausbau versetzt wieder herstellen, weil er eine ausgewiesene Radwegeverbindung sei. Im Übrigen verwies Weiß auch auf drei Regenüberlaufbecken, die es umzubauen oder zu erweitern gelte. Den notwendigen Lärmschutz für die Ortslagen von Immenhofen und Baiershofen wolle man mit der Aufschüttung von bis zu zwei Meter hohen Erdwällen aus Aushubmaterial und durch den Einbau von Flüsterasphalt erreichen. Laut Pavel gibt es allerdings in Baiershofen noch einige wenige Lagen, wo man über den Lärmschutz gemeinsam mit den Bürgern „schon noch im Detail nachdenken“ müsse. Pavel will dies am 17. März bei einer Bürgerversammlung dort tun.

Für Walter Haveman (Grüne) ist die ganze Planung langfristig nur eine kurzfristige Entlastung. Eine langfristige Lösung könne nur Verkehrsverlagerung weg vom Auto bedeuten, etwa auf den ÖPNV. Weshalb man schon jetzt über eine beschleunigte Busspur von Westhausen Richtung Aalen nachdenken müsse. Das, so konterte Korad Sorg (SPD), sei doch gar nicht das Problem. Die Masse auf der B 29 sei doch der überregionale Verkehr, auch zur Autobahn – weshalb sie ja auch so heiße. Wolfgang Hofer (CDU) mahnte, einen möglichst raschen Baubeginn anzustreben. „Alles, was länger dauert, wird noch schwieriger und teurer.“