Vorfall auf Spielplatz: Polizei findet Rad

Wie bereits berichtet haben zwei Mädchen am vergangenen Mittwoch ihren Eltern mitgeteilt, dass sie auf einem Spielplatz in der Humboldtstraße von einem unbekannten Mann angesprochen worden seien. Die Mädchen gaben an, dass der unbekannte Mann mit einem Fahrrad zum Spielplatz gekommen sei. In diesem Zusammenhang konnte ein entsprechendes Fahrrad in der Nähe des Spielplatzes festgestellt werden.

Das ältere Rad der Marke „Heavy Tools“ lehnte unverschlossen an der gelben Hauswand der dortigen Turnhalle. Ob es sich bei dem Eigentümer des Fahrrads um den Mann handelt, der die Kinder angesprochen haben soll, ist derzeit nicht bekannt. Aus diesem Grund bittet die Kripo Aalen den Eigentümer des Fahrrads oder Personen, denen das Fahrrad oder der Besitzer bekannt ist, sich unter der Telefon 07361 / 580 0 zu melden.