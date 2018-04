Vorfahrt missachtet: Motorradfahrerin leicht verletzt

Eine Motorradfahrerin ist am Freitag Nachmittag bei einer Kollision mit einem Auto leicht verletzt wurden. Eine 20-jährige Autofahrerin war auf der Langerstraße unterwegs und wollte in die Burgstallstraße abbiegen. Sie hielt zunächst an der Sichtlinie an, rollte dann aber in die Straße ein und übersah eine links ordnungsgemäß herannahende, vorfahrtsberechtigte Motorradfahrerin. Die Autofahrerinn bremste noch bis zum Stillstand ab und versuchte auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr vermeiden. Bei dem Aufprall wurde die 58-jährige Motorradfahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.