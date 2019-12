Vorfahrt missachtet: Mehrere Tausend Euro Schaden

Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen, der sich am Samstag in Aalen ereignet hat. Ein 73-jähriger Fahrer war gegen 13.06 Uhr auf der Galgenbergstraße unterwegs und wollte in die Hirschbachstraße einbiegen. An der Einmündung missachtete hierbei die Vorfahrt eines 22-Jährigen Autofahrers, so dass die beiden Fahrzeuge zusammenstießen. Dabei entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.