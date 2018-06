Auf rund 6000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Unfall am Mittwochabend entstanden ist. Von der Sonnenbergstraße kommend fuhr ein 86-jähriger Autofahrer mit seinem VW Golf in die bahnparallele Trasse in Richtung Tunnel ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Lastwagens. Bei der Kollision gegen 21.30 Uhr blieben sowohl der Unfallverursacher als auch der 44 Jahre alte Lastwagenfahrer unverletzt.