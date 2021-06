Vorfahrt missachtet: Fahrerin wird leicht verletzt.

Eine Leichtverletzte und ein Schaden von 24 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag ereignet hat.

Ein 50-Jährige fuhr gegen 13 Uhr mit ihrem Auto an der Anschlussstelle Affalterried auf die B29 ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 44-Jährigen, die in Richtung Westhausen unterwegs war. Deren Auto überschlug sich in der Folge der Kollision, wobei der Wagen wieder auf den Rädern zum Stehen kann.

Die 44-Jährige verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.