Am Samstag gegen 12.30 Uhr ist eine 26-jährige Audi-Lenkerin auf der L 1029 von Oberalfingen in Richtung B 29 unterwegs gewesen. Beim Einfahren in die B 29 nach rechts in Richtung Nördlingen übersah sie einen von links kommenden und bevorrechtigten VW Passat einer 18-Jährigen, weshalb es zum seitlichen Streifschaden kam. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 8000 Euro.