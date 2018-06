Vorfahrt missachtet: 20 000 Euro Schaden

20 000 Euro Schaden sind bei einem Unfall am Freitag entstanden. Am Freitag, kurz nach 23.30 Uhr, bog ein 54jähriger Auto-Fahrer von der Stiewingstraße in die vorfahrtsberechtigte Wilhelmstraße nach links ein. Hierbei übersah er eine von links kommende PKW-Fahrerin und es kam zum Unfall. Obwohl beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren, wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die zwei Pkw wurden abgeschleppt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 10 000 Euro.