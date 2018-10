Auf rund 12 000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen entstanden ist. Kurz vor 5.30 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Fiat die Landesstraße 1084 aus Richtung Elchingen kommend. An der Einmündung in Richtung Ebnat missachtete er die Vorfahrt eines 37 Jahre alten Mercedes-Fahrers, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.