Vorfahrt missachtet – 10 000 Euro Schaden

Ein Schaden über 10 000 Euro ist bei einem Unfall am Freitagmittag in Aalen entstanden. Eine 34-jährige Fahrerin wollte gegen 15.56 Uhr von einem Seitenarm der Industriestraße in die Industriestraße einbiegen und übersah hierbei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Wagen.