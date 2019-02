Vorentscheidendes erstes Viertel

Basketball-Bundesligist HAKRO Merlins Crailsheim musste sich zum dritten Mal in Folge geschlagen geben. Im Rückspiel gegen die Fraport Skyliners konnten die Crailsheimer die Gäste vor allem im ersten Viertel nicht stoppen. Die Hypothek aus den ersten zehn Minuten war bis zum Schluss zu groß (11:22). Am Ende stand ein 69:77 (11:22/17:17/19:20/22:18). Headcoach Tuomas Iisalo: „Es war ein enttäuschender Auftritt. Uns hat am Anfang die Orientierung gefehlt. Wir hatten keine Antworten auf die Physis und die Aktionen der Skyliners. Das war das dritte Spiel in Folge, in dem junge Spieler wie Seba Herrera und Joschka Ferner oder nicht so junge Spieler wie Konrad Wysocki auf das Feld kommen und wir dann besser spielen. Sie geben alles was sie haben und versuchen alles. Das kann man nicht von allen behaupten.“

Merlins: Russell (5 Pkt/3 Stl), Turner (13 Pkt/7 Ass), Herrera (17 Pkt), Wysocki (7 Pkt/5 Ass), Neumann (5 Pkt/6 Reb), Ferner (3 Pkt), Arnold (5 Reb), Cuffee (6 Pkt), Lawson (12 Pkt), Gay (1 Pkt).