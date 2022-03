Vorbereitung auf den Katholikentag

Dem Bedürfnis nach Dialog und Begegnung nach den Corona-Einschränkungen will die katholische Seelsorgeeinheit Wasseralfingen-Hofen mit einem unterhaltsamen Vorab-Infoabend zum Katholikentag nachkommen, der vom 25. bis zum 29. Mai in Stuttgart unter dem Motto „leben teilen“ ansteht. Am kommenden Donnerstag, 17. März, laden die Gemeinden um 20 Uhr in die Sängerhalle Wasseralfingen dazu ein, die Angebote und Themen des Katholikentags in lockerer Atmosphäre zu erkunden. Mit Musik zum Motto wird die Musikgruppe Jesolo Impulse für das Motto „leben teilen“ geben. Der Ausschuss Erwachsenenbildung stellt als Anregung einige ausgewählte Programmpunkte aus dem Katholikentagsprogramm vor, das weit über 1000 Veranstaltungen zu den aktuellen Themen aus Gesellschaft und Politik, Theologie und Kirche sowie Spiritualität und Religion umfasst. Kleine Ausschnitte aus dem Programm, das die Ostalb zum Kirchentag beisteuert, und Erfahrungen, Erinnerungen und praktische Tipps von früheren Katholikentagen sollen Lust auf mehr machen. Der Abend soll auch die Möglichkeit bieten, dass sich Interessenten für die Anreise oder für gemeinsame Themenfelder zusammenfinden.