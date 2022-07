Vorbei an Kühen – Natur pur bei Ultratrails

- Mit Sebastian Haas, Jürgen Kamrad und Matthias Baur sind drei Athleten des LAC Essingen bei den verschiedenen Läufen im Rahmen des Zugspitz Ultratrails (ZUT) an den Start gegangen. Je nach Laufangebot mussten Distanzen von 68, 82 und 108 Kilometern bewältigt werden. Die Läufer des LAC Essingen wurden für diese Strapazen mit einem besonderen Naturerlebnis rund um das Zugspitzmassiv belohnt.

Haas (M 40) stellte sich der Konkurrenz auf der Distanz des Supertrails XL, in deren Rahmen auch die Deutschen Meisterschaften im Ultratrail ausgetragen wurden. Hierbei mussten die Läufer auf einer anspruchsvollen 82 Kilometer langen Strecke 3680 Höhenmeter überwinden. Gestartet wurde der Lauf in Grainau auf 750 Meter Höhe. Der Zieleinlauf erfolgte in Garmisch-Partenkirchen in einer Höhe von 730 Metern. Bei sehr warmen Bedingungen waren bereits auf den ersten 16 Kilometern 1000 Höhenmeter zu überwinden, bevor es zum Wannigsattel auf knapp 2200 Höhenmeter hinaufging. Nach einem zweiten sehr langen Aufstieg auf das Scharnitzjoch (2048 Höhenmeter) war die Hälfte der Strecke erreicht und es folgte der steile 1000-Meter-Abstieg zur Leutascher Ache, wo ein etwas weniger steiler Abschnitt über Mittenwald und das Schloss Elmau führte. Die letzten 14 Kilometer brachten einen Anstieg über den Wamberg (1304 Höhenmeter) und den Eckbauer und eine 500 Höhenmeter steile Rampe, die dann nach Garmisch-Partenkirchen zurückführte. Nach 12:08:15 Stunden erreichte Haas das Ziel und konnte damit den vierten Platz in der Altersklasse M 40 (14. Gesamt) belegen.

Matthias Baur zählte zu den Mitfavoriten um den Tagessieg über die 108 Kilometer beim Ultratrail. Über 600 Teilnehmer nahmen die Herausforderungen mit 5120 Höhenmetern mit Start in Garmisch-Partenkirchen an. Bereits auf den ersten 26 Kilometern mussten bis zum Einstieg in die Laufstrecke des Supertrails XL mussten 1480 Höhenmeter bewältigt werden. Baur ging das Rennen sehr konzentriert an und baute bis Kilometer 70 seinen Vorsprung auf den Zweitplatzierten bis auf über fünf Minuten aus. Plötzliche Magenprobleme aufgrund der Hitze machten dem LACler auf den letzten 20 Kilometer erhebliche Probleme. So musste Baur, letztlich noch drei Konkurrenten an sich vorbeiziehen lassen. Nach 13:30:26 Stunden finishte der Essinger auf dem vierten Platz (3. Platz Männer). Seine Premiere im Ultralauf gab Jürgen Kamrad. Der Essinger startete über die 68 Kilometerdistanz beim Supertrail (die verkürzte Variante des Supertrails XL). Insgesamt musste Kamrad 2800 Höhenmeter bewältigen. Gleich nach dem Start in Ehrwald ging es zur Sache. 1200 Höhen zum Wannigsattel, dem höchsten Punkt des Laufes, mussten auf den ersten elf Kilometer bewältigt werden. Unter 336 Teilnehmern lief Kamrad in 11:07:58 Stunden auf dem 120. Gesamtplatz (35. Platz Masterwertung) in das Ziel ein.