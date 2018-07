Vor-Ort-Termin in der Röntgenstraße

Um in der Röntgenstraße zu einer vernünftigen Lösung zu kommen, will der Gemeinderat beziehungsweise der zuständige Ausschuss nach der Sommerpause einen Ortstermin dort abhalten. Das ist das Ergebnis eines Vertagungsantrags, für den die Grünen in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine Mehrheit gefunden haben.

Eigentlich hätte der Gemeinderat über die Aufhebung eines Teilstücks der Röntgenstraße zugunsten einer Erweiterung der Firma ISO-Chemie beraten und entscheiden sollen. Doch die Grünen stellten bereits zu Sitzungsbeginn einen Vertagungsantrag. Vor einer Entscheidung solle man einen Ortstermin mit allen Beteiligten abhalten, sagte ihr Fraktionsvorsitzender Michael Fleischer. Vielleicht gebe es so die Chance, zu einer Einigung zu kommen. Wie bereits mehrfach berichtet, wehren sich Anlieger an der Röntgensteraße massiv gegen eine Aufhebung eines Teils der Straße und den dafür vorgesehenen Bau eines „Wendehammers“.

SPD-Fraktionschefin Senta D’Onofrio schloss sich dem Grünen-Antrag an. Vor einem Ortstermin sollte man sich allerdings mit den Bedenken, die ja auf dem Tisch lägen, auseinandersetzen. Auch mit einem größeren Blick auf das Gesamtgebiet und auf andere Firmen, die möglicherweise auch Erweiterungsbedarf hätten. Vielleicht, so D’Onofrio, könne man ja dann zu einem städtebaulichen Gesamtkonzept kommen.

Ihr CDU-Gegenüber Thomas Wagenblast sagte, auch seine Fraktion habe schon an einen Vor-Ort-Termin gedacht, allerdings erst nach Vorlage jenes Verkehrsgutachtens zur Röntgenstraße, für das sich jüngst der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung des Gemeinderats stark gemacht hatte. Nachdem auch die anderen Fraktionen eine Vertagung für gut hielten, wurde sie am Ende so beschlossen, allerdings bei Enthaltung der CDU und von OB Thilo Rentschler.