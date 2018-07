Vor Kontrolle geflüchtet.

Im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle haben Beamte des Aalener Polizeireviers am Montagnachmittag mehrere Fahrzeuge am Parkplatz Maria Eich an der Ebnater Steige kontrolliert. Zwei Männer haben versucht, dieser zu entkommen.

Ein 32-jähriger Fahrer bog in einen Feldweg ein, als er die Kontrollstelle erkannte. Eine Streife fuhr dem Fahrzeug hinterher und kontrollierte den Mann. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand, wurde ein Vortest gemacht, der positiv ausfiel.

Rund eine Stunde später wendete ein 54-Jähriger kurz vor der Kontrollstelle sein Fahrzeug ebenfalls und fuhr wieder in Richtung Unterkochen zurück. Auch er wurde von einer Streife angehalten und kontrolliert, wobei die Beamten feststellten, dass der Mann alkoholisiert war. Auf beide Männer kommt ein Ermittlungsverfahren zu.