Vor der Kamera purzeln die Pfunde

„The Biggest Loser“ heißt die Sendung auf Sat 1, in der übergewichtige Kandidaten gegeneinander antreten und um den größten Gewichtsverlust wetteifern. Als „dicken Verlierer“ sieht sich die 29-jährige Martina aus Oberkochen allerdings nicht.

Sie hat schon allein deshalb gewonnen, weil sie aus 8000 Bewerbern ausgewählt wurde und seit Mittwoch vergangener Woche vor Tausenden von Zuschauern gegen ihre Pfunde kämpft.

„Ich war schon immer etwas mehr, auch als Kind“, sagt Martina. Insofern gibt es kaum eine Diät, die sie im Laufe der vergangenen Jahre nicht ausprobiert hat: Vom Kalorienzählen über „Iss die Hälfte“ bis hin zu den zahlreichen Ernährungstipps, die in sämtlichen Frauenzeitschriften angepriesen werden. Außer dem bekannten Jojo-Effekt haben ihren Abnehmversuche allerdings nicht viel gebracht. „Das normale Essen war nicht das Problem“, sagt die 29-Jährige, die bei der Firma Carl Zeiss SMT in Oberkochen als Prozesslogistikerin arbeitet. Doch bei Süßigkeiten habe ihre Disziplin aufgehört.

Wie viele übergewichtige Menschen habe auch sie sich in die eigene Tasche gelogen. „Ich fühle mich wohl, so wie ich bin“, hört sie sich heute noch sagen. Doch niemand sei, wenn er ehrlich zu sich selbst ist, gerne dick. Ihr Schlüsselerlebnis und der Auslöser dafür, sich bei „The Biggest Loser“ zu bewerben, waren, als sie im Schwimmbad auf dem Startblock nicht mehr in die richtige Startposition kam. „Mein Bauch war einfach im Weg“, sagt Martina. Ein Schockmoment und Wendepunkt im Leben der leidenschaftlichen Schwimmerin, die diese Sportart von zwölf bis 18 Jahren auch aktiv bei der SSG in Heidenheim ausgeübt hat. Dann musste sie aktiv damit aufhören, weil ihr Gewicht einfach zu hoch war.

Kampf der Geschlechter

„Bis hier hin und nicht weiter“, sagte sich Martina damals. Sie ergriff die Initiative, bewarb sich bei der Sendung von Sat 1 und wurde als Kandidatin genommen. Im September 2014 ging es für sie dann nach Andalusien. Mit einem Gewicht von 132,8 Kilogramm zog die 1,70 Meter große Frau dort ins Camp ein. In der Staffel, die seit vergangenen Mittwoch ausgestrahlt wird, trat sie dann im Kampf der Geschlechter mit sieben weiteren Frauen gegen acht Männer an. Für die Zeit in Spanien hat sie extra Urlaub und Überstunden genommen. Das sei es ihr Wert gewesen. Sie wollte ihrem Ziel, Pfunde zu verlieren, unbedingt näher kommen. Dass sie dies vor der Kamera durchzieht, hätten Familie und Freunde als sehr mutig empfunden.

„Abgeschottet im Trainingslager, konnte ich mich zu 100 Prozent auf das Abnehmen konzentrieren“, sagt Martina. Zuhause wäre dies weitaus schwieriger gewesen. Darüber hinaus sei es ein Ansporn gewesen im Hinterkopf zu haben, dass ganz Deutschland vor dem Fernseher sitzt und sie sich deshalb nicht die Blöße geben könnte, aufzugeben. Vier bis fünf Stunden Sport, vor allem viel Ausdauertraining, standen für Martina und die anderen Kandidaten täglich auf dem Programm. Unterstützt wurden sie von den Trainern Ramin Abtin und Detlef D. Soost, auch bekannt als Tänzer und Choreograf aus der Sendung Popstars. Komplett umgestellt wurde auch die Ernährung: Fastfood, Tiefkühlpizza und Süßigkeiten waren tabu.

Das Wiegen war das Schlimmste

Als leidenschaftlicher Sportlerin sei Martina das Tagesprogramm nicht schwer gefallen. Hart sei es allerdings gewesen, während der Zeit im Camp auf Handy, Laptop und Fernsehen verzichten zu müssen. Gefehlt habe ihr auch der Kontakt zu Freunden und zur Familie, „die ich nicht eben mal anrufen konnte, wenn es mir schlecht ging“. Das größte Angstpotenzial sei für Martina allerdings die Kamera gewesen. „Ich war noch nie der Typ, der gerne im Mittelpunkt steht.“ Insbesondere das Wiegen sei ihr Horrortag in der Woche gewesen. Die vier bis fünf Minuten, die auch die Zuschauer sehen, seien die schlimmsten Momente im Camp gewesen.

In Andalusien wurde bis Ende November gedreht. In ihren Alltag hat Martina vieles aus der Zeit mitgenommen. „Ich lebe gesünder, verbiete mir aber auch nichts.“ Statt dem Aufzug nimmt sie seither die Treppe und statt mit dem Auto zu fahren, geht sie zu Fuß. „Und einen Tag ohne Sport gibt es nicht mehr“, sagt Martina, die sich dieses Jahr für die Deutschen Mastermeisterschaften im Schwimmen in Regensburg qualifizieren möchte. Und sie hat sich noch ein weiteres Ziel gesteckt, nämlich ihr Traumgewicht von 70 Kilogramm zu erreichen. Wie viel sie im Camp letztlich abgenommen hat, und wie weit sie gekommen ist, muss allerdings noch ein Geheimnis bleiben.