Vor dem Start: Stadtlauf in der Nachbarschaft

Die neue Laufsaison im Kreis Ansbach beginnt am Sonntag, 20. Januar. Die Leichtathletikabteilung des TSV Dinkelsbühl lädt zum 18. Stadtlauf ein. Insgesamt werden wieder über 150 Teilnehmer erwartet. Der erste Startschuss des Tages fällt um 9.30 Uhr vor der TSV-Turnhalle an der Alten Promenade zu den Schülerläufen der Altersklassen U 10 und U 8 über etwa einen Kilometer.

Um 10 Uhr werden zeitgleich die beiden Läufe über jeweils amtlich vermessene zehn Kilometer (ab Altersklasse U 18) und fünf Kilometer (ab U 12) gestartet. Der fünf Kilometer lange Rundkurs um die Altstadt wird bei Bedarf auch gestreut, bei auf eine Straßenüberquerung gibt es keine Kopfsteinpflasterabschnitte.

Die schnellsten in der Wertung

Es erfolgt auch eine Mannschaftswertung: über zehn Kilometer für die Erwachsenen sowie für die Klassen U 20 und U 18, über fünf Kilometer für die Klassen U 16 und U 14. Jeweils die drei schnellsten Läufer eines Vereines kommen dabei in die Wertung, daher muss bei den Meldungen auf gleiche Schreibweise des Vereinsnamens geachtet werden, gemischte Teams sind nach den Bestimmungen des Leichtathletikverbandes aber nicht möglich. Eine Vereinsmitgliedschaft ist für die Teilnahme am Lauf nicht erforderlich. Meldungen bis spätestens 17. Januar 2019 im Internet unter www.brieck.de/la oder mit Name, Vorname, Anschrift, Geburtsjahr und Verein an Thomas Dahmen, Von-Lüttwitz-Straße 4, 91731 Langfurth 0151/41649355, E-Mail: thomas-dahmen@gmx.net. Nachmeldungen für die Veranstaltung in der Nachbarschaft des Ostalbkreises sind gegen Aufpreis bis 45 Minuten vor dem Start vor Ort möglich, für den Kinderlauf wird keine Nachmeldegebühr verlangt.