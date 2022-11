Vor dem Spiel in Koblenz: Neun Punkte Abzug für den VfR

Für den VfR Aalen steht an diesem Sonntag ein ganz wichtiges Spiel an. Es geht zum Tabellenvorletzten Rot-Weiß Koblenz. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr.

Bis Freitagnachmittag hatte der VfR Aalen noch 15 Punkte auf der Habenseite. Doch das ist Geschichte, denn dem Verein wurden aufgrund der Insolvenz nun offziell neun Punkte abgezogen. Dies hat die Regionalliga Südwest, basierend auf ihren Regularien, sowie denen des DFBs, entschieden. Somit rutscht der VfR vom zwölften auf den 18. und damit letzten Tabellenplatz der Regionalliga Südwest ab und hat lediglich sechs Punkte auf dem Konto. Der kommende Gegner Koblenz hat einen Punkt mehr und rangiert auf Platz 17.

Die Gegneranalyse war für den VfR Aalen alles andere als leicht, denn nur zwei Tage nach dem torlosen Remis der Koblenzer beim Aufsteiger SGV Freiberg wurde der bisherige Trainer Oliver Reck entlassen. Nachfolger wurde Adrian Alipour. „Es ist natürlich eine schwierige Situation und man steht vor der Aufgabe: Wie werden sie spielen, wie sieht die personelle Situation aus, weil Oliver Reck schon ein klares System bevorzugt hat“, berichtete Aalens Trainer Tobias Cramer. Egal wie nun der Trainer heißt, eingestellt auf den kommenden Gegner hat sich der VfR natürlich trotzdem.

Cramer betont, dass man die vergangenen Spiele als Analysebasis genommen habe. „Vielleicht wird es eine Systemänderung geben, aber wir müssen von dem ausgehen, was wir gesehen haben. Dementsprechend haben wir uns auch so vorbereitet: Im Training haben wir ein paar Situationen durchspielen lassen. Wir müssen Variabilität und Flexibilität an den Tag legen, um dann bei einer möglichen Systemänderung reagieren zu können“, so Tobias Cramer. Dabei fügte er an, dass Koblenz eine sehr großgewachsene Mannschaft hat, die köprerlich sehr präsent ist. „Somit ist es eigentlich eine klassische Regionalliga-Mannschaft. Dabei müssen wir mit der Erwartung herangehen, dass es ein Spiel, mit viel auf die zweiten Bälle geben wird“, so Cramer.

Aalens kommender Gegner hat nach 15 Spielen sieben Punkte auf dem Konto und bereits 31 Gegentore hinnehmen müssen. Damit stellt man die zweitschlechteste Abwehr der Liga. Um mehr Druck aufzubauen, wird der VfR Aalen auch an diesem Sonntag wieder mit einer Doppelspitze agieren. In der Offensive wird Mark Müller allerdings fehlen. Er hat sich im Training am Ellenbogengelenk verletzt und fällt aufgrund einer Knochenabsplitterung etwa sechs Wochen aus. „Er war gut drauf in den vergangenen Wochen und hatte sich in die Startelf reingearbeitet. Es ist bitter – aber wir müssen es annehmen“, berichtete Cramer.

In der Regionalliga Südwest ist der VfR bislang noch ungeschlagen gegen Koblenz. In fünf Partien gab es einen Sieg und vier Remis. Ein Unentschieden wäre für die Aalener am Sonntag nach den neun Punkten Abzug allerdings zu wenig: denn aktuell beträgt der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz satte neun Punkte.