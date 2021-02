Vor dem Hinrundenabschluss: Crailsheim untermauert zweiten Platz

Dank einer enorm starken ersten Halbzeit (30:61) gewannen die HAKRO Merlins Crailsheim ihr Auswärtsspiel in der Basketball-Bundesliga bei den Giessen 46ers am Ende ungefährdet mit 82:101. Damit sichern sich die Zauberer noch vor dem Hinrundenabschluss am Dienstag gegen ALBA Berlin den 14. Saisonsieg.

Nach den Auswärtssiegen in Bonn und München waren die HAKRO Merlins erneut in der Fremde gefordert. Gegner diesmal: die Giessen 46ers, die als Tabellenschlusslicht in die Partie gingen. Die vielleicht schönste Szene auf Seiten der Gäste ereignete sich bereits vor dem Tip-Off: Die gesamte Mannschaft versammelte sich am Mittelkreis um das Trikot von Tim Coleman, der sich beim letzten Spiel schwer am Knie (Knorpelschaden) verletzte.

„Ich denke wir sind zu 100 Prozent fokussiert und somit sehr gut in die Partie gestartet. Das war nach dem großen Sieg gegen Bayern sehr wichtig. Natürlich sieht unser Spiel besser aus, wenn wir 10 von 13 Dreiern treffen – so wie in der ersten Halbzeit – nicht wie in der zweiten, in der wir zu viele Fastbreak-Punkte und zweite Chancen zugelassen haben. Wir waren trotzdem allzeit bereit und das war ein wichtiger Start für den Endspurt vor der Länderspielpause, wo uns dann in der nächsten Woche direkt drei Spiele erwarten“, erklärte Iisalo. Durch den Sieg untermauerten die Crailsheimer ihren zweiten Tabellenplatz. Bereits am Dienstag steht mit Berlin zum Hinrundenabschluss ein echter Härtetest in der Arena Hohenlohe an. Tip-Off: 20.30 Uhr.