Am Samstag fand in einer Gaststätte in der Dorfstraße in Hofen eine Veranstaltung statt, bei welcher ein OB-Kandidat zu einem Bürgerdialog einlud.

Im Vorfeld dieser Veranstaltung kam es, zwischen 1 Uhr und 7.10 Uhr, zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien auf der Hauswand der Gaststätte.