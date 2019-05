Von wegen altbacken

Die Harmonika-Freunde Aalen haben am vergangenen Samstag zu ihrem Kirchenkonzert eingeladen. In der Salvatorkirche bewiesen sie einmal mehr, dass die Harmonika beileibe kein „altbackenes“ Instrument ist. Sogar zwei „Special Guests“ hatten die Harmonika-Freunde dieses Mal eingeladen.

Der Harmonika-Spielring Ettlingen ist in Baden-Württemberg einer der ältesten Vereine des Deutschen Harmonika-Verbandes. Der Austausch zwischen den beiden Vereinen besteht durch den Vorsitzenden der Aalener. Thilo Ognibeni wollte seine Leidenschaft auch nach seinem Umzug nach Karlsruhe nicht aufgeben, und stieß so damals zu den Ettlingern dazu. Auch der Harmonika-Spielring Ettlingen sieht seine Aufgabe darin, den Zuhörern das Instrument als modern und zeitlos zu präsentieren.

Der zweite Ehrengast, Naoko Nebl, absolvierte ein Mundharmonika-Studium am Hohner-Konservatorium und gewann bei mehreren nationalen und internationalen Wettbewerben erste Preise. Nachdem sie ihr Studium mit Auszeichnung abgeschlossen hatte, ging sie zurück nach Japan, um als Solistin und Kammermusikerin zu spielen, bis sie 2008 wieder nach Deutschland kam und nun selbst Dozentin am Hohner-Konservatorium ist.

Meisterhaft auf der Chromonica

Die musikalische Gesamtleitung des Abends lag bei Dirigent Oliver Seitz. Das Hauptorchester der Harmonika-Freunde Aalen führte mit dem „Florentinischen Konzert“ des Komponisten Gerhard Mohr in den Abend ein. Zum zweiten Stück begrüßte Ognibeni Nebl und erklärte den Zuhörern, wie eine Chromonica aufgebaut ist. Im Gegensatz zur klassischen Mundharmonika hat diese 48 Töne und kann mit verschiedenen Techniken bespielt werden. „Prelude and Dance“ des Kanadiers Robert Farnon gilt als das schwerste Stück für die Chromonica. Die Solistin Naoko Nebl begeisterte das Publikum in der Salvatorkirche mit ihrem Spiel auf dem wohl kleinen, aber komplexen Instrument.

Das Jugendorchester, unterstützt vom Hauptorchester, spielte ein tolles schottisch-irisches Thema, bestehend aus „Scotland, the Brave“, „Amazing Grace“, „Auld Lang Syne“ und dem „Irish Dream“. Hier durften die „Junior-Dirigenten“ Klara Simon und Christopher Anderson auch am Taktstock ihr Können beweisen.

Nach einer kleinen Umbaupause übernahm der Harmonika-Spielring Ettlingen mit seinem Dirigenten Bernd Steinbrenner. Dieser führt die Ettlinger schon seit 2005 durch ihre Konzerte. Mit Eric Claptons „Tears in Heaven“, einem Arrangement aus dem Film „Sister Act“ und „Oh Happy Day“ trafen sie den Nerv der Zeit. Aber auch klassischere Melodien sind in ihrem Repertoire inbegriffen. Gemeinsam mit allen Gästen wurde zum Ende der Themensong von „Schindler’s Liste“ dargeboten.