Von wegen alt: Amigos elektrisieren immer noch

„Wir sind zu alt, um aufzuhören“, mit diesen Worten hat Bernd Ulrich von den Amigos bei deren Konzert in Aalen kokettiert. Doch das Publikum in der vollbesetzten Stadthalle war da ganz anderer Meinung: Das Schlagerduo ist einfach zu gut, um die Musik an den Nagel zu hängen, denn Hits wie „110 Karat“ oder „Bella Donna“ und „Ein Diamant“ elektrisieren immer noch.

Die Amigos, das sind die Brüder Karl-Heinz und Bernd Ulrich aus Mittelhessen. Obwohl die beiden für ihre Erfolge schon zahlreiche Gold- und Platinschallplatten eingesammelt haben, sind sie bodenständig geblieben. Ihre ausschließlich deutschsprachigen Lieder thematisieren natürlich die Liebe, regen mitunter aber auch zum Nachdenken an.

Die Vollblutmusiker finden schnell den Draht zum Publikum. Musikalisch gehen sie kein Risiko ein und setzten fast durchwegs auf den eingängigen „Fox Mix“ – das Aalener Publikum klatschte ein ums andere Mal mit.

Der Titel „Im Herzen jung“ ist bei den Amigos Programm: Sie träumen vom Glück, erinnern mit der „Taschenuhr“ an ihren Opa und widmen auch ein Lied einem guten Freund, der im Alter von erst 46 Jahren verstorben ist.

Schmetterlingen fliegen durch den Saal

Für Tage, an denen man am Besten im Bett geblieben wäre, hat das Schlagerduo ein probates Mittel: Den Amigos-Player einlegen und die „Sonne lacht dir“ anhören. Den Männern empfiehlt Bernd Ulrich ihren Frauen öfters ein Kompliment zu machen, jedoch nicht ohne gleich ein Geschenk mitzubringen. Es muss nicht gleich aus „110 Karat“ sein. Bei den „Roten Rosen“ schunkeln alle mit, bei „Butterfly“ fliegen symbolisch die Schmetterlinge durch den Saal und der Countrysong „Trucker“ sorgt für Fernfahrerromantik.

Nicht fehlen darf im Repertoire „Baby blue“ und der „Rio Grande“ oder auch der „Silbermond“ mit dem Refrain „In einer fernen Nacht, da ist das Glück für mich entfacht“.

Nachdenklich wird es beim „Regenbogen“, hinter dem die Schlagerstars hoffen eines Tages liebe Menschen wieder zu treffen, dann heißt es „Wir bleiben Amigos“– Freunde fürs Leben. Als Zugabe erklatschte sich das Publikum einen Hitmix und zum Abschluss erklang tatsächlich Franz Beckenbauers „Gute Freunde kann niemand trennen“– das gilt auch für die Amigos und ihre treuen Fans.