„Von vielen Leerständen kann hier keine Rede sein“

Leerstände in Aalen sind für den OB-Kandidaten Frederick Brütting ein großes Thema, dem er sich in seinem Wahlkampf verschrieben hat. „Mich stört der Leerstand in der Innenstadt.

plus Mit Schwäbische Plus weiterlesen Dieser Inhalt steht exklusiv für unsere Plus-Abonnenten zur Verfügung. So erhalten Sie unbegrenzten Zugriff zu allen Inhalten: Jetzt für 0,99 € testen Sie sind bereits Plus-Abonnent?

Hier einloggen