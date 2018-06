Von Strumpf bis Schirm

Man fühlt sich fast ein wenig in eine andere Zeit versetzt, wenn man den kleinen Laden in der Aalener Löwenstraße betritt. Eine Zeit, in der die Herren Hut, Stock und Handschuhe getragen haben und die Damen eher in Röcken und Nylonstrümpfen als in Hosen auf die Straße gingen. Waren dieser Art gibt es hier in Hülle und Fülle: Fein säuberlich sortiert hängen Strümpfe, geringelt, kariert und gepunktet an den ausziehbaren Regalen. Strumpfhosen, mit Spitzenmuster oder einfarbig, nach Größen und Farben sortiert, stecken in den Schubkästen. An den Wänden und in der Auslage sind Schirme in allen Größen und Varianten drapiert. In der Löwenstraße sieben verkauft Familie Hausser Schirme und Strümpfe. Am Samstag, 23. Juni, feiert das Familienunternehmen seinen 150. Geburtstag.

1868 hat die Geschichte der Firma Paul Hausser begonnen. Ein Schirmmacher namens Johannes Fuhrmann hat das Unternehmen gegründet und in der Bahnhofstraße 11 in Aalen zunächst Regenschirme verkauft. Nach der Jahrhundertwende kauft Paul Hausser die Firma und nennt sie ab sofort „Paul Hausser Schirme & Hüte“.

Herrenstrumpfhosen sind heute out

„Schirme sind ein sehr wetterabhängiges Geschäft“, sagt Wolfgang Hausser, der heutige Seniorchef. Deshalb habe sein Vater neben den Schirmen und Hüten ein weiteres Standbein gesucht. Nach dem Krieg nahm man schließlich Strumpfwaren ins Sortiment auf, ein Bereich, der großes Wachstum versprach. „Zunächst wurden amerikanische Nylons, damals sehr begehrt, noch unter der Ladentheke verkauft“, erklärt Haussers Sohn Christian. Später, als die deutsche Strumpfindustrie wächst, vertreibt Hausser vornehmlich Waren der Firma Hudson, weitere bekannte Marken folgen. Bis heute verkaufen die Haussers erfolgreich Damen-, Herren- und Kinderware. Nicht mehr so gefragt seien Herrenstrumpfhosen, sagt Wolfgang Hausser. „Da verkaufen wir vielleicht zwei im ganzen Jahr. Die Herren tragen jetzt lieber lange Unterhosen“, erklärt der Strumpf-Experte.

1972 geht der letzte Hut über den Ladentisch, diese Art der Kopfbedeckung ist nicht mehr gefragt. Im Laufe der Jahre probiert man immer wieder neue Produkte aus, Hosenträger, Krawatten oder auch T-Shirts. Was immer geblieben ist, sind die Schirme. Neben deren Verkauf reparieren die Haussers auch die Modelle ihrer Kunden. Gelernte Schirmmacher sind sie allerdings nicht. „Den Beruf des Schirmmachers gibt es seit 25 Jahren nicht mehr“, erklärt der heutige Firmenchef. Sein Vater und er hätten sich ihre Kenntnisse von seinem Großvater, der gelernter Schirmmachermeister war, abgeschaut. „Das war früher ein Handwerk wie jedes andere auch, mit Meisterbrief und allem drum und dran“, sagt Hausser. Auch hier spielt das Wetter eine große Rolle: „In regenreichen Zeiten reparieren wir etwa 20 bis 30 Schirme in der Woche, bei trockenem Wetter sind es zwei bis drei“, erklärt Wolfgang Hausser. Heute gibt es neben dem Aalener Geschäft noch eine Filiale in Heidenheim. Ihr Geschäft in Esslingen haben die Haussers 2010 geschlossen. Der Laden in der Aalener Löwenstraße ist kein moderner „Shop“ mit einer großen Präsentationsfläche, wie man ihn heute kennt. Auf gerade einmal 35 Quadratmetern sind alle Waren platzsparend in Schubkästen und -hängern untergebracht. „Unsere Kunden werden in der Regel von uns bedient. Wir präsentieren die Ware und beraten“, sagt Christian Hausser. Der Laden sei „Marke Eigenbau“. „Wir könnten mit unserer Ware einen Laden der doppelten Größe natürlich locker füllen“, sagt er. Aber dann müsse man, wegen der höheren Miete, natürlich auch den doppelten Umsatz machen.

Schon seit längerer Zeit merken die Haussers, dass es eine Billigkonkurrenz gibt. Schirme für fünf Euro, bei plötzlichem Regen gekauft, um trockenen Fußes vom Discounter zum Parkplatz zu kommen, seien oft die Regel, sagt Christian Paul Hausser. Er merke aber, dass bei den Kunden ein Umdenken stattfinde. „Wer sich fünfmal einen Schirm für zehn Euro gekauft hat, der nach kurzer Zeit kaputt war, hat auch 50 Euro ausgegeben, was ein hochwertiger Schirm, der mehrere Jahrzehnte oder länger hält, auch kostet“, so der Geschäftsinhaber. Billigprodukte gibt es in seinem Laden nicht. „Wir führen zwar günstige Modelle, ab etwa 15 Euro, richtige Billigmodelle aber nicht. Denn der Kunde erwartet im Fachgeschäft doch eine gewisse Qualität“, erklärt er.

Onlinehandel ist keine Konkurrenz

Der Internethandel macht dem Familienunternehmen bisher keine Konkurrenz. „Trockenes Wetter merken wir mehr als das Internet“, sagt Wolfgang Hausser. Die Kunden schätzten die persönliche Beratung und dass sie die Ware anfassen könnten. Zudem sei im Laden alles schnell verfügbar. „Wer am Freitagnachmittag feststellt, dass er noch eine Strumfphose für ein Event am Abend braucht, dem hilft auch Amazon wenig“, so der Seniorchef.

Für die weitere Zukunft müsse man aber voraussichtlich online aufrüsten, sagt Christian Hausser. Denkbar sei ein Online-Shop, in dem der Kunde von zu Hause aus bestellen kann und seine Ware dann entweder im Laden abholen kann oder nach Hause geschickt bekommt. Doch vorher wird noch Jubiläum gefeiert: Am Samstag, 23. Juni, erwarten die Haussers, übrigens ein reines Familienunternehmen, ihre Kunden in den Filialen in Aalen und Heidenheim in historischen Gewändern – wie 1868.