Bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der weiblichen Jugend und Schülerinnen gingen erstmals drei Ringerinnen des AC Röhlingen an den Start. Neben den Dauerkandidatinnen Maren und Laura Vornberger in der weiblichen Jugend startete erstmals auch Pauline Aschauer bei den Schülerinnen. Insgesamt gingen bei den vom SC Korb in der Rumboldhalle Rommelshausen perfekt durchgeführten Meisterschaften 185 Ringerinnen von 70 Vereinen aus dem gesamten Bundesgebiet sowie dem angrenzenden Österreich an den Start.

Maren Vornberger startete in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm (kg) der weiblichen Jugend unter elf Teilnehmerinnen. Nach Auftaktsiegen über Julia Gassner, KSV Götzis (AUT), sowie Janica Meier, WKG Weitenau-Wiesleth traf sie in Runde drei auf ihre Trainingspartnerin des WRV, Helene Kluge vom RSV Benningen. Nach offenem Kampf musste sie der späteren Zweitplatzierten am Ende beim Stand von 1:1 aufgrund der letzten Wertung den Sieg überlassen. Nach einem technischen Überlegenheitssieg über Selina Loidold vom TSV Kottern besiegte sie im Kampf um Platz drei und vier Sophia Krauß, TV Thalheim, mit 10:0 Punkten und sicherte sich die Bronzemedaille. Laura Vornberger, die in der Gewichtsklasse bis 65 kg an den Start ging, besiegte zum Auftakt Sandra Wöhrle, TSV Herbrechtingen mit 18:0 technisch überlegen und qualifizierte sich somit gleich fürs Finale. Hier musste sie der amtierenden Deutschen Meisterin Sabrina Fischer vom ASV Urloffen einen 7:0 Punktsieg überlassen uns sicherte sich die Vizemeisterschaft.

Pauline Aschauer ging in der Gewichtsklasse bis 34 kg erstmals bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Schülerinnen an den Start, hatte etwas Lospech und musste gleich zu Beginn gegen die spätere Meisterin Katharina Krupna, TSV Mering eine Niederlage einstecken. In Runde zwei meinte es das Los nicht leichter und gegen die am Ende Drittplatzierte Mina Witt, SV Preussen Berlin, verlor sie auf Schulter.

Von den beiden Auftaktniederlagen lies sie sich jedoch nicht beirren und besiegte Nika Ofenbeck aus dem österreichischen Götzis nach klarer Führung auf Schulter und stand im kleinen Finale um Platz fünf und sechs.

Auch hier beherrschte sie Ihre Gegnerin Freya Woitaschek, VfL Obereisesheim und besiegte diese vorzeitig auf Schulter. Der fünfte Platz ist auch für die ehrgeizige Nachwuchsringerin ein hervorragendes Ergebnis bei ihren ersten Landesmeisterschaften.