Der Countdown für den 10. IPF-RIES-Halbmarathon läuft. Bereits über 750 Läufer sind für den Jubiläumslauf an diesem Samstag vor dem Reimlinger Tor der historischen Altstadt von Nördlingen registriert. Bei gutem Wetter rechnen die Organisatoren wieder mit zahlreichen Nachmeldungen, die die 21,1 Kilometer (km) lange Strecke von Nördlingen nach Bopfingen in Angriff nehmen. Den Startschuss gibt um 17 Uhr der Nördlinger Oberbürgermeister Hermann Faul. Die größtenteils flache Strecke führt vom Reimlinger Tor aus zunächst durch die historische Altstadt von Nördlingen und folglich durch die reizvolle Ries- und Alblandschaft.

Auch in diesem Jahr besteht wieder die Möglichkeit, den Halbmarathon als Staffel in Angriff zu nehmen. Dabei teilen sich drei Läufer die Strecke auf und absolvieren festgelegte Teilstücke, die Wechsel finden jeweils in Holheim und Trochtelfingen statt, die Distanzen betragen damit zirka 7,9 und Fünf Kilometer.

Wie schon in den Vorjahren gibt es wieder eine Sonderwertung für Mitglieder von Polizei, Feuerwehr, Rotem Kreuz, Johannitern, DLRG, THW und anderen Hilfsorganisationen. Der besondere Spendentopf kam in den vergangenen Jahren Rettungskräften zu Gute, die im Rahmen von dienstlichen Einsätzen verletzt und dauerhaft geschädigt wurden. Dies ist auch 2018 geplant. Zum Jubiläumslauf wird auch mit Beteiligung von Radio 7 ab 16.30 Uhr mit dem „RUNNING GIG“ eine Läuferparty der Extraklasse veranstaltet. Um 16.30 Uhr beginnt der historische Ipf-Tanz und in Folge werden verschiedene Sportakrobatik-Gruppen auf großer Bühne die Zuschauer begeistern. Die ganz ambitionierten Läufer werden nach rund 70 Minuten, ab 18.10 Uhr auf dem Bopfinger Marktplatz erwartet, Hobbyläufer können in einem Zeitfenster von bis zu drei Stunden ein für sie passendes Tempo anschlagen.

Aber nicht nur im Ziel, sondern auch entlang der Strecke werden die Athleten von zahlreichen Zuschauern angefeuert, zudem spielen in den einzelnen Ortschaften mehre Bands und sorgen für die nötige Motivation unterwegs. Für einen reibungslosen Ablauf sorgen auch in diesem Jahr wieder über 200 Helfer aus Nördlingen und Bopfingen sowie den anliegenden Ortschaften.

Shuttlebusse für Läufer

Unter anderem sind neben den beteiligten Vereinen Freiwillige Feuerwehren, Johanniter, das Bayrische Rote Kreuz, Sportvereine, Frauenbundgruppen, der Club der Pfadfinderfreunde und so mancher private Freundeskreise im Einsatz. Von Bopfingen aus starten von 19.30 bis 21.30 Uhr wieder die Shuttle-Busse, um die Läufer zurück nach Nördlingen zu bringen. Wer sich als Einzelstarter kurzfristig noch entscheidet, mitlaufen zu wollen, kann sich am Wettkampftag zwischen 12 und 16 Uhr in Nördlingen im Ochsenzwinger noch nachmelden.

Alle bereits registrierten Athleten können zu diesen Zeiten ihre Startunterlagen abholen. Um Hektik vor dem Lauf zu vermeiden, wird empfohlen, rechtzeitig zu kommen. Weitere Informationen zum Lauf und Details zur Strecke sind unter www.ipf-ries-halbmarathon.de nachzulesen.