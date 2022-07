Von Heidenheim zum DFB

Personelle Veränderungen im NachwuchsLeistungsZentrum (NLZ) des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim: Daniel Stredak wird nach zehn Jahren, in unterschiedlichsten Funktionen im Juniorenbereich, den FCH verlassen und künftig für den Deutschen Fußball Bund (DFB) arbeiten. Dort wird Stredak im Trainerteam von Cheftrainer Hannes Wolf ab sofort die deutsche U 20-Nationalmannschaft begleiten.

Angefangen hatte der A-Lizenz-Inhaber beim FCH im Sommer 2012 als Co-Trainer der U 19 sowie als Trainer in der Fußballschule, die er seit 2014 auch leitete. Außerdem arbeitete Daniel Stredak als Trainer in unterschiedlichsten Altersklassen. Zuletzt betreute er die U 15 in der EnBW Oberliga Baden-Württemberg. Darüber hinaus war der 33-Jährige auch als sportlicher Koordinator für den Aufbaubereich (U 12 bis U 15) mitverantwortlich.

„Daniel, dessen persönliche Entwicklung wir über die Jahre kontinuierlich gefördert haben, war in den vergangenen Jahren maßgeblich für den Aufbau unserer Fußballschule und die sehr positive Entwicklung im Aufbaubereich des NLZ verantwortlich, die mit einer hohen Durchlässigkeit in die älteren Altersklassen verbunden war“, erklärt Roger Prinzen, sportlicher Leiter des NLZ.

Im Juni 2021 war bereits der damalige FCH U 19-Cheftrainer Jens Bauer zum DFB gewechselt, wo er seither als Co-Trainer der U 16 tätig ist. Stredaks Nachfolger als Cheftrainer der U15-Junioren des 1. FC Heidenheim in der EnBW Oberliga Baden-Württemberg wird Paul Schrievers (bislang Cheftrainer der FCH U 14). Die FCH-Fußballschule sollen künftig Tony Espig und Christian Schneider als sein Stellvertreter leiten.

Roger Prinzen: „Neben unseren Talenten entwickeln wir beim FCH im Jugendbereich auch unsere Trainer stetig weiter. Das belegen die vergangenen Jahre und diesen funktionierenden Weg werden wir mit unseren Trainern im HARTMANN NachwuchsLeistungsZentrum auch künftig fortsetzen. Dies ist die Basis für die erfolgreiche Ausbildung von Talenten im Juniorenbereich!“