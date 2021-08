Von Heidenheim nach Ingolstadt

Personelle Veränderungen am letzten Tag der Transferperiode beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim: Patrick Schmidt, dessen Vertrag beim FCH im nächsten Sommer ausgelaufen wäre, verlässt den Verein und wechselt mit sofortiger Wirkung fest zum FC Ingolstadt. Über die Höhe der Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

„Wir hätten diesen Transfer nicht gemacht, wenn unser Kader im Angriff nicht so breit aufgestellt wäre, wie das der Fall ist. Nachdem diese Möglichkeit für Patrick auf mehr Spielzeit in der 2. Liga auch mit einem entsprechenden wirtschaftlichen Nutzen für uns verbunden ist, stellt dies eine sinnvolle Lösung für alle Beteiligten dar“, begründet FCH Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald diese Personalentscheidung und fügt hinzu: „Wir bedanken uns bei Patrick Schmidt für seinen Einsatz und seine Leistungen beim FCH in den vergangenen drei Jahren. Für die Zukunft wünschen wir ihm sportlich und persönlich nur das Allerbeste!“

Einst war der 27-Jährige zur Saison 2018/2019, aus der Regionalliga vom 1. FC Saarbrücken kommend, an die Brenz gewechselt. Während seiner Zeit beim FCH wurde Patrick Schmidt jeweils für ein halbes Jahr an die SG Dynamo Dresden (Saison 2019/20) und an den SV Sandhausen (Saison 2020/21) ausgeliehen, ehe er anschließend zweimal nach Heidenheim zurückkehrte. Für den FCH kam Schmidt insgesamt auf 39 Einsätze und erzielte dabei drei Tore.