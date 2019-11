Von Hamburg nach Essingen für einen Moment

Es gibt Geschichten, wie sie manchmal nur der Fußball schreiben kann. Nico Nachtigal ist glühender St.-Pauli-Fan und am vergangenen Wochenende dabei gewesen, als Fußball-Verbandsligist TSV Essingen mit einer glanzvollen Vorstellung Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 4:0 in die Schranken gewiesen hat. Warum? Der Essinger Patrick Funk hat auch mal bei den Hamburgern gespielt, seitdem verfolgt Nachtigal einen seiner Lieblingsspieler – und hat Funk diesen Überraschungsbesuch abgestattet.

Ermöglicht hatten dies Patrick Schiehlen aus dem Essinger Beirat sowie Frank Sigle, Sportlicher Leiter des TSV. „Wir haben das jetzt rund zwei Monate geplant und es war ganz schön schwierig für mich, nichts auf Facebook zu posten. Ich wollte Pati ja überraschen“, sagt Nachtigal grinsend. Die Überraschung ist auch geglückt. Am Eingang des Kunstrasens ist er dem Kicker nahezu aufgelauert, Schiehlen hielt dies per Video fest.

Die Überraschung stand Funk tatsächlich ins Gesicht geschrieben – eine mehr als positive. „Das ist der Wahnsinn. Nico war bislang auf allen meinen Stationen und hat mich besucht, unglaublich“, freute sich Funk. Tatsächlich ist Nachtigal auch schon nach Wiesbaden gereist und natürlich zum VfR Aalen, wo der Ex-Profi nach seiner Hamburger Zeit ebenfalls aktiv war. „Er hat mir von seiner Art her schon immer gefallen, ist ein ganz netter Mensch – und natürlich ein super Fußballer“, so Nachtigal. Nach dem Schlusspfiff stürmte er auf den Essinger Kunstrasen, herzte seinen alten Kumpel und durfte sogar hinterher mit der Mannschaft im Kreis stehen, als Trainer Beniamino Molinari das Spiel Revue passieren ließ.

Das hätten die Essinger aber auch bei einer Niederlage zugelassen, da waren sich hinterher alle einig, zu besonders war doch dieser Gast auch für die anderen TSV-Kicker. Im Kreis selbst bedankte sich Nachtigal noch einmal bei der Mannschaft, auch für den TSV-Schal und das TSV-Trikot – natürlich mit der Nummer sechs und dem Namen Funk drauf.

Des Nachtens mit dem Zug los

Bereits am Freitagmorgen hatte sich Nachtigal auf den Weg gemacht. Um 4.40 Uhr fuhr der Zug von Hamburg Richtung Stuttgart, um 10.35 Uhr war er schließlich angekommen. Am Bahnhof in Aalen wurde er von Schiehlen abgeholt und zum Essen eingeladen. Natürlich durfte er dann auch in dessen Hotel nächtigen. Gehofft hatte Nachtigal noch auf ein Tor von Funk. „Ich habe ihn etwas unter Druck gesetzt. Wenn er getroffen hätte, hätte ich den Spielball mitgenommen“, scherzte Nachtigal. Nach der Partie durfte er noch mit der Mannschaft essen und um „ein bisschen zu schnacken“, so der 26-Jährige erfreut. Dass dort nicht geschnackt, sondern geschwätzt wurde, hat ihn dann nicht sonderlich gestört.

Der Pauli-Fan hat einmal nachgerechnet: Rund 70000 Kilometer hat er schon hinter sich gebracht, um die Spiele des FC St. Pauli zu sehen. Mit der Reise nach Essingen sind abermals weitere rund 1000 dazu gekommen. „Es ist schon unglaublich, was Essingen für mich auf die Beine gestellt hat, allen voran möchte ich Patrick Schiehlen und Frank Sigle danken, die mir das größtenteils ermöglicht haben“, so Nachtigal.

Doch auch Sigle und Schiehlen freuten sich, dass Edelfan Nico nun auch mal ein Verbandsligaspiel in Essingen gesehen hat. „Das ist eine echt tolle Geschichte“, so Sigle. Nachtigal machte sich Sonntag dann wieder auf den Weg nach Hamburg, wird künftig wieder die Spiele Paulis verfolgen und seinen Banner, der erstmals nun auch in Essingen hing, wieder am Millerntor drapieren. Unter seinem braunen Pauli-Trikot trägt er dann künftig vielleicht auch mal das Essinger Trikot mit der Nummer sechs.