Von Essingen nach Hofherrnweiler: Sedlmayer kommt zur TSG

Nach der Meisterschaft in der Fußball-Landesliga kann die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach einen weiteren Neuzugang für die neue Saison vermelden.

Jonathan Sedlmayer wechselt vom TSV Essingen an den Sauerbach. Das Defensivtalent hat beim TSV Erfahrungen in der Verbandsliga sammeln können. Auch im WFV-Pokal konnte er seinen Teil zum Einzug ins Finale beitragen. In der Jugend trug Sedlmayer das Trikot des VfR Aalen. „Es ist schön, dass sich ein talentierter Spieler wie Jonathan für uns entschieden hat. Er passt perfekt in unser Konzept“, so Achim Pfeifer und Alexander Paluch.