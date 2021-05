Von Essingen nach Gmünd

Keine Zeit gilt es zu verlieren, andererseits muss man beim Fußball-Verbandsligisten 1. FC Normannia Gmünd auch nichts überstürzen. So plant der Sportliche Leiter Stephan Fichter in aller Ruhe den Kader für die neue Saison. Aktuell hat er das nächste Puzzleteil der Mannschaftsplanung mit der Verpflichtung von Ceyhan Dayan eingefügt.

Ceyhan Dayan ist ein Offensivspieler für die Außenbahn und kommt vom Ligakonkurrenten TSV Essingen. Stephan Fichter über diesen Neuzugang: „Ceyhan hat beim VfR Aalen eine gute fußballerische Ausbildung genossen und jetzt in den zwei zurückliegenden Corona-Saisons erste Erfahrungen im Herrenbereich in der Verbandsliga gesammelt. Wir freuen uns auf einen jungen und entwicklungsfähigen Spieler.“ Der 20-jährige Rechtsfuß wechselte zur Saison 2019/20 von der U 19 des VfR Aalen zum Verbandsligisten TSV Essingen und kam bedingt durch die zwei abgebrochenen Spielzeiten insgesamt auf 20 Einsätze in den Punktspielen und auf drei Einwechslungen im WFV-Pokal. Sein neuer Trainer bei der Normannia, Zlatko Blaskic, schätzt ihn wie folgt ein: „Ceyhan ist ein junger Spieler, der auf den Außenposition seine Stärken besitzt. Er möchte beweisen, dass er auf mehr Spielzeit kommen kann, dafür wird er bei der Normannia eine faire Chance bekommen. Mein Trainerteam und ich freuen uns auf einen spannenden Spieler.“

Bei den Planungen für eine neue Saison gibt es nicht nur Vertragsverlängerungen und Neuverpflichtungen, auch Abgänge stehen durchaus auf der Tagesordnung. So auch bei der Normannia. Iurii Kotiukovs Vertrag wurde nicht verlängert, er wird die Normannia nach zwei Spielzeiten verlassen. Ein weiterer Abgang steht mit Sangar Aziz fest. Mit ihm konnte keine Einigung erzielt werden.