Von einem Jubiläum ins nächste

Nach dem Jubiläumsjahr zu seinem eigenen 50-jährigen Bestehen mit vielen festlichen Aufführungen schlägt der Chor der Marienkirche die Brücke zum nächsten Jubiläum: 150 Jahre katholischer Kirchenchor Aalen. Dieses Ereignis wird gemeinsam mit dem Salvatorchor und weiteren Chören mit einer Reihe großer Veranstaltungen gefeiert.

Rückblick und Ausblick prägten die Mitgliederversammlung des Marienchores. Nach dem Abschied von seinem Ehrenpräses, Dekan Pius Angstenberger, konnte der Chor die Investitur des neuen Pfarrers Wolfgang Sedlmeier feiern. In einem knappen Jahr habe dieser „den Laden kräftig aufgemischt und für Überraschungen gesorgt“, hob Chordirektor Ralph Häcker hervor.

„Paulus“ war 2017 der Höhepunkt

An Ostern habe man erstmals die „Aalener Festmesse“ mit Sätzen von Mozart, Puccini, César Franck, Schumann und Liszt aufgeführt und an Pfingsten Schuberts „Deutsche Messe“ mit Orchester, um sich dann auf die Chorreise in die italienische Partnerstadt Cervia zu begeben. An Weihnachten erklang eine sinfonische Liedkantate von Georg Dücker. Absolute Höhepunkte seien die beiden Aufführungen von Mendelssohns „Paulus“ beim Adventskonzert in der Wallfahrtskirche Unterkochen und beim Festkonzert mit Ballett in der Salvatorkirche gewesen, berichtete Häcker weiter.

Durch die eindrucksvollen Choreographien und die stimmige Lichtgestaltung sei das Ganze zu einem Gesamtkunstwerk geworden, von dem sich das Publikum restlos begeistert gezeigt habe. Das festliche Konzert in der ausverkauften Salvatorkirche habe die Brücke ins nächste Jubiläumsjahr geschlagen: „2018 können wir nämlich 150 Jahre katholischer Kirchenchor Aalen feiern“, kündigte Häcker an. Dieser Chor wurde 1868 an der alten Marienkirche gegründet, als die Pfarrei Sankt Maria errichtet wurde, und wechselte 1913 an die neu erbaute Salvatorkirche.

Die Wurzeln liegen in Sankt Maria

„Bis zur Gründung unseres Chores 1967 war dies der einzige katholische Kirchenchor in der Aalener Kernstadt“, erläuterte Häcker. „Aus diesem ist der heutige Chor der Salvatorkirche hervorgegangen, aber die Wurzeln liegen in Sankt Maria.“ Dieses Jubiläumsjahr beginnt offiziell mit einer Abendmusik am 8. Juli in der Salvatorkirche, die gemeinsam von den drei Kirchenchören der Seelsorgeeinheit gestaltet wird. Abgeschlossen wird das Jubiläum am 6. und 7. Juli 2019 mit zwei großen Konzerten, bei denen in ökumenischer Eintracht mit der Aalener Kantorei und den drei katholischen Chören das „Tedeum“ von Berlioz und die „Cäcilienmesse“ von Gounod aufgeführt werden.

Nach dem Dank an alle Mitwirkenden der Jubiläumsaufführungen appellierte Häcker an Pfarrer Sedlmeier, „alles daranzusetzen, dass unsere Marienkirche und unser Probenraum so bald wie möglich wieder genutzt werden können“. Mit diesen Worten überreichte er Sedlmeier den im Jubiläumsjahr erwirtschafteten Überschuss in Höhe von 5000 Euro für die Sanierung des Gemeindesaals St. Maria. Sedlmeier dankte hoch erfreut und fand lobende Worte für den Chor.

Treue Mitglieder werden geehrt

Seinen Jahresbericht verband Thomas Petasch, der Vorsitzende des Chores, mit dem Dank an alle Helfer und Helferinnen der Chorarbeit und den Ehrungen langjähriger Chormitglieder. Für 40 Jahre geehrt wurde Roswitha Patzelt, für 25 Jahre Karin Angstenberger, für 15 Jahre Gisela Münzer und für zehn Jahre Doris Plewa. Der Rückblick auf die Chorreise nach Cervia wurde mit Bildmaterial, verschiedenen Filmen und Tonausschnitten des Adventskonzerts und der Ballettaufführung gestaltet.