Von der Sonne geblendet: Teurer Zusammenstoß

Weil er von der Sonne geblendet wurde, hat ein Autofahrer am Mittwochmorgen in Aalen ein geparktes Fahrzeug gestreift. Der Schaden beläuft sich auf 13 000 Euro.

Kurz vor 8 Uhr am Mittwochmorgen befuhr der 50-jährige Mann mit seiner Limousine die Karl-Mikeler-Straße in Richtung Friedrich-Schwarz-Straße. Eigenen Angaben zufolge wurde er dermaßen von der tiefstehenden Sonne geblendet, dass er einen am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto vom Typ Mercedes-Benz übersah und diesen streifte. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 13 000 Euro.