Von der schwierigen Suche nach der Wahrheit

„Das Praktische an der Wahrheit: jeder hat eine“ – dieses Bonmot passt zu Henrik Ibsens „Ein Volksfeind“ nur zu gut. Ist das Drama, das am heutigen Samstag Premiere im Wi.Z feiert, doch auch ein raffiniertes Lehrstück darüber, dass es leider meist mehr als nur eine Wahrheit gibt. Was steckt hinter einer Sache? Wer zieht die Fäden? Das sind Fragen, die auch Marc-Philipp Kochendörfer beschäftigen. Im „Volksfeind“ spielt er den Bürgermeister eines Kurorts, der die Entdeckung von verseuchtem Thermalwasser zu vertuschen versucht.

Für die Rolle des Gegenspielers wird der 39-Jährige, der auch schon in den Krimiserien „Tatort“ und „Soko 5113“ aufgetreten ist, öfter mal besetzt. „Wobei ich doch eigentlich so ein Netter bin!“, flachst Kochendörfer und grinst spitzbübisch, um gleich darauf wieder ernst zu werden: „Nur zu sagen, ich bin der Böse, das ist mir zu platt. Auch der Bürgermeister, der die Gemeinde durch die Aufdeckung des Skandals wirtschaftlich bedroht sieht, hat seine Wahrheit.“ Die Grenzen zwischen Gut und Böse, Wahrheit und Lüge, sie sind eben oftmals nicht eindeutig. Mit stereotypen Antworten kann Marc-Philipp Kochendörfer sowieso nichts anfangen, mit differenziertem Denken dafür umso mehr. Ein Philosophiestudium hätte er sich auch vorstellen können. Dass es dann doch die Schauspielerei geworden ist, liegt wieder an den Fragen und Antworten. „In vielen Studiengängen geht es doch nur darum, den Stoff auswendig zu lernen“, stellt Kochendörfer fest, das Theater aber zwinge einem dazu, sich Fragen zu stellen.

Als moralische Lehranstalt will der gebürtige Stuttgarter das Theater dennoch nicht verstanden wissen. „Das klingt so schulmeisterlich, aber der Katharsis-Gedanke ist mir schon wichtig“, betont Marc-Philipp Kochendörfer und erzählt mit großer Begeisterung von „Schuld und Schein“. In dem Stück von Ulf Schmidt, das im vergangen Jahr im Münchner Metropoltheater uraufgeführt wurde und im März in Karlsruhe zu sehen sein wird, geht es um die Bankenkrise und die scheinbare Undurchschaubarkeit der Finanzmärkte. Mit viel Witz und Sachverstand bringt es Licht in den Dschungel des Finanzsystems. „Solche Geschichten will ich erzählen, darum bin ich Schauspieler geworden“, sagt der 39-Jährige leidenschaftlich.

Seine Liebe zum Theater hat Marc-Philipp Kochendörfer bereits als Waldorfschüler entdeckt, wo er zuerst in der Theater-AG spielte, um später dann – zunächst als Statist – auf der Bühne des Stuttgarter Landestheaters zu stehen. Seine Ausbildung zum Schauspieler absolvierte Kochendörfer an der Zürcher Hochschule der Künste und war neun Jahre festes Ensemblemitglied am Staatstheater Karlsruhe. Seit drei Jahren ist er nun freier Schauspieler. „Das war schon ein Sprung ins kalte Wasser. Ich hatte das Gefühl, dass ich künstlerisch erwachsen geworden war, aber nicht beruflich“, erläutert der 39-Jährige seine Beweggründe für diesen Schritt.

Trotz Fernsehen, Kino, Internet – dass das Theater jemals unmodern werden könnte, daran glaubt Marc-Philipp Kochendörfer auf keinen Fall. „Es gibt Qualitäten, die kann nur das Theater anbieten“, sagt der Schauspieler mit Nachdruck. Und das sei vor allem der „Live-Moment“. „Auf der Bühne gibt es keine Emotionen aus der Konserve, es wird wirklich etwas verhandelt zwischen den Schauspielern und dem Publikum“, sagt Kochendörfer und gestikuliert begeistert mit den Händen. „Wenn man merkt, dass die Geschichte bei den Zuschauern ankommt, dann fühlt es sich an, als könne man die Luft anfassen.“