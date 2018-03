Ein 20-Jähriger ist in Aalen frontal gegen eine Leitplanke geprallt. Der junge Mann war gegen 0 Uhr auf den Erzweg in Richtung Röthardt unterwegs. Kurz nach dem Tiefen Stollen kam er auf der schneeglatten Fahrbahn, in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal in eine Leitplanke. Dabei entstand ein Sachschaden von 10000 Euro.