Von der Decke der Greuthalle tropft das Wasser

Die Stadt hat mit einer weiteren undichten Stelle zu kämpfen: Nach dem Jugend- und Nachbarschaftszentrum Rötenberg und der Langertschule ist es nun das Dach der stark frequentierten Greuthalle, von dem innen bei Regen und Feuchtigkeit das Wasser tropft. Bei der Suche nach der Ursache tappen die städtische Gebäudewirtschaft und Experten aber noch im Dunkeln.

Dass die Greuthalle einen Dachschaden hat, sei nichts Neues, sagt die Pressesprecherin der Stadt, Uta Singer. Und mit so etwas zu kämpfen, sei inzwischen „das tägliche Brot der Gebäudewirtschaft“. Allerdings sei das Ausmaß der Undichtigkeit derzeit nicht so groß, dass der Hallenbetrieb nicht fortgesetzt werden könnte. Der Hausmeister tue seit Längerem alles, um das Wasser abzuleiten. Zudem seien in der Halle unter der Decke an mehreren Stellen kleine Eimer aufgehängt, um eindringendes Wasser aufzufangen.

Dass die allerdings nicht alles erwischen, hat sich zuletzt beim VR-Bank-Cup zu Jahresbeginn gezeigt, bei dem B-Juniorenfußballer aus dem gesamten Bundesgebiet einmal mehr in Aalen für hochklassigen Hallenfußball gesorgt haben, unter anderem durch die Beteiligung der Nachwuchskicker mehrerer Bundesligavereine. Wasser vom Dach landete dabei auch auf dem Hallenboden, beim Turnier der VR-Bank zu Beginn des vergangenen Jahres soll es bereits ähnlich gewesen sein. Und auch beim täglichen Sport der Schulen und Vereine sind die undichten Stellen dem Vernehmen nach fast hautnah spürbar.

Indes seien die Lecks immer noch nicht gefunden worden, sagt Singer. Vertreter der Stadt seien zwar bereits mehrfach zusammen mit Mitarbeitern von Fachfirmen auf dem Dach der Greuthalle gewesen, die Ursache für das eindringende Wasser habe man dabei aber bisher nicht klären können. Vermutungen, dass dies im Bereich der Abdichtungen der Oberlichter geschehe, hätten sich bislang nicht bestätigt.

„Dass das 2013 gerichtet werden muss, ist uns klar“, sagt die Rathaussprecherin weiter und verweist auf das im städtischen Haushalt der Gebäudewirtschaft zur Verfügung stehende Gesamtbudget für Dachsanierungen an städtischen Gebäuden. Sollte sich am Ende allerdings herausstellen, dass hier im Prinzip eine Generalsanierung des gesamten Hallendachs nötig wäre, dann müsste sich vorher noch einmal der Gemeinderat damit beschäftigen. Denn dann könnte der Kostenaufwand erheblich sein.