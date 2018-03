Von Bauboom kann unter Aalen keine Rede sein

Aalen boomt. Oben wird kräftig gebaut. Unten sieht das ganz anders aus. Nur 0,3 Prozent der Kanäle werden pro Jahr ausgetauscht, die dann aber im Normalfall wieder 80 bis 100 Jahre halten. Der Technische Ausschuss reagierte ernüchtert bis alarmiert über den Zustandsbericht. Benötigt wird jetzt ein Kanalsanierungskonzept und außerdem mehr Personal.

Knapp 440 Kilometer lang ist das Kanalsystem, es gibt 12 800 sogenannter „Haltungen“. Untersucht sind derzeit 92,6 Prozent der Kanäle. Wie groß die Schäden dort sein könnten, ist also noch unbekannt. Man sieht sich allgemein mit einem „zunehmenden Substanzabbau“ unter Aalen konfrontiert, erklärte Hannes Bauer (Eigenbetrieb Abwasserentsorgung). Was fehle, sei eine flächendeckende Zustandsklassifizierung, ein Kanalsanierungskonzept und mehr Personal: Eine Stelle für diese Aufgaben, das sei schlicht zu wenig.

Bauer warnte davor, dieses Konzept an ein externes Büro abzugeben, es sollte „im Haus gemacht“ werden, weil man sich dann nicht abhängig mache. Außerdem ist ein neues Nachklärbecken (rund drei Millionen Euro) notwendig, um die Schmutzfracht zurückzuhalten. Alternativ dazu könnte ein weiteres Regenüberlaufbecken gebaut werden, bei dem die Stadt eine Million Euro sparen würde.

Michael Fleischer (Grüne) ist schockiert von dieser geringen Erneuerungsrate und dem Sanierungsstau. „Sehr bedenklich“ sind für ihn außerdem die multiresistenten Keime, deshalb müsse man sich über eine weitere Klärstufe unterhalten. Immerhin könne man froh sein, dass Klärschlamm nicht mehr ausgebracht werden darf. Bauer erklärte, man könne als vierte Klärstufe Aktivkohlefilter zuschalten. Bei diesem Thema gebe es aber noch keine gesetzlichen Vorgaben und Auflagen.

Ursula Barth (CDU) hatte dieser mündliche Vortrag gezeigt, dass man bei so einem Thema eben eine schriftliche Vorlage brauche und erinnerte an den Antrag ihrer Fraktion, die künftige Organisation des Eigenbetriebs zwischen Stadt und Stadtwerke in der nächsten oder spätestens in der übernächsten Sitzung zu beraten. Norbert Rehm (Fraktionsgemeinschaft) sprach angesichts des Berichts von einem „riesigen Investitionsprogramm.“