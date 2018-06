Von Aalen nach Stoke City

16 Jahre alt und schon fast ein Profi-Fußballer. Oberbürgermeister Martin Gerlach hat Yusuf Coban mit Eltern, Bruder im Aalener Rathaus empfangen. Mit dabei war auch Cobans Berater Artur Beck, der Bruder des Aalener Profifußballers Andreas Beck (TSG Hoffenheim).

Coban spielte im Juniorteam des VfR Aalen und wurde beim Probetraining bei einem Bundesligaverein von englischen Scouts entdeckt. Nach einem Probetraining bei Stoke City ging alles ganz schnell. „Bereits nach dem zweiten Testspiel haben sich Trainer, Jugendleiter und der Direktor der Jugendakademie für mich entschieden“, berichtet Coban, der seit einem Jahr bei einer Gastfamilie in England lebt. „Ich dachte, diese Chance bekommt man nur einmal im Leben. Glück gehört aber auch ein bisschen dazu“, so der 16-Jährige.

Schule und Verein

Besonders die enge Zusammenarbeit zwischen Verein und Schule in England begeistert den jungen Sportler. Während der Schulzeit trainiert Coban zweimal in der Woche alleine mit seinem Trainer. Dazu kommt das Training in der Schule sowie das Wochenendtraining, bei dem Joggen und Krafttraining auf dem Plan stehen.

Bereits zweimal durfte Coban mit der ersten Mannschaft von Stoke City trainieren. „Das war eine super Erfahrung und hat mich noch mehr angespornt, Profi zu werden“. Auch mit der U-21-Mannschaft trainiert Coban und in der U-18-Mannschaft durfte er schon mitspielen.

„Was mir in England gefällt, ist die Disziplin und der Respekt, den jeder Spieler hat. Jeder wird gerecht behandelt, egal woher er kommt. Ich möchte auch selbst Vorbild sein und zeigen, dass man Willen braucht, um sein Ziel zu erreichen“, erzählt Coban. Sein großes Ziel ist es, in der ersten Mannschaft von Stoke City zu spielen. Ein weitererSchritt ist bereits getan: Der Verein hat dem Aalener Talent einen Zwei-Jahres-Vertrag angeboten.

Aalens Oberbürgermeister Martin Gerlach wünschte dem Fußballtalent beim Empfang viel Erfolg, Gesundheit und weiterhin den Willen und die Kraft, um Profi-Fußballer zu werden.