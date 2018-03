Von Aalen ins Land der aufgehenden Sonne

Um die internationalen Kontakte der Hochschule Aalen weiter auszubauen, hat die Hochschule ein Austauschprogramm mit der Osaka University of Economics and Law abgeschlossen. Tetsuya Doko, Leiter des International Office an der Osaka University, besuchte nun die Hochschule Aalen, um die Partnereinrichtung besser kennen zu lernen. Auch liegen ersten Bewerbungen für ein Auslandssemester in Japan vor: Drei Studierende der Fakultät Wirtschaftswissenschaften wollen für ein Semester an der Osaka University studieren. Die Hochschule Aalen hat derzeit 115 Partnerhochschulen in aller Welt.