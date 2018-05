Von 32 auf knapp 6000 Studenten

Aileen Keller sitzt an einem der weißen Tische in der Beethovenstraße 1 und bereitet sich auf eine der letzten Prüfungen des Semesters vor. Die 21-Jährige studiert internationale Betriebswirtschaft im zweiten Semester und ist damit eine der 1876 Studentinnen, die aktuell an der Aalener Hochschule studieren. Vorher hat sie ein Studium an der Hochschule der Medien in Stuttgart abgebrochen – aus dem wohl meist genannten Grund, der in diesen Fällen zur Geltung gebracht wird: „Es war nicht mein Ding.“ Ein Kumpel hatte ihr von dem Studiengang „Internationale Betriebswirtschaft“ in Aalen erzählt. „Die sprachliche Prägung, das hat mich überzeugt“, sagt sie.

Allerdings empfinde sie Aalen nicht als typische Studentenstadt. In der Landeshauptstadt sei sie direkt in der City gewesen, hier sei die Innenstadt weniger attraktiv und überhaupt liege die Hochschule ab vom Schuss. Wohl auch deshalb gebe es viele Pendler – bis zu anderthalb Stunden pro Weg nehmen manche ihrer Kommilitonen in Kauf. „Es gibt nicht viele Wohnungen für Studenten hier, und wenn, dann sind sie zu teuer.“ Zumindest an der Quantität der Wohnangebote für Studenten wird gearbeitet: Auf dem Waldcampus soll neben dem neuen Fakultätsgebäude für die Wirtschaftswissenschaften auch eine Mensa, eine Kita und ein Studentenwohnheim gebaut werden.

Bisher sind die Studenten der Wirtschaftswissenschaften auf Standorte über die ganze Stadt verteilt. Aileen Keller hat bisher Glück, sie hat nur Vorlesungen im Hauptgebäude. „Andere müssen zwischen dem Burren und der Beethovenstraße hin und her laufen.“

Familiäres Verhältnis

Sie freue sich aber auf die Zeit, wenn die Busse direkt vom Bahnhof an die Hochschule fahren und nicht mehr an jeder Haltestelle unterwegs anhalten. „Manche Zeiten passen nicht so gut.“

Trotzdem bereue sie ihre Entscheidung nicht, das Verhältnis zu den Professoren und dem Komolitonen sei in Aalen viel familiärer als in Stuttgart. „Wir haben am ersten Tag eine Whatsapp-Gruppe eröffnet.“

In Aalen habe sie das Gefühl, von den Professoren persönlich wahrgenommen und gefördert zu werden. „In Stuttgart wurde mehr ausgesiebt.“ Das Niveau in Aalen sei machbar, aber nicht zu leicht. „Eigentlich ist hier jeder irgendwann mal in irgendeiner Klausur durchgefallen.“

Nicht umsonst schmückt sich die Hochschule bei offiziellen Anlässen gerne mit dem Titel der forschungsstärksten Hochschule in Baden-Württemberg. Um diesem Ruf gerecht zu werden, wird einiges investiert: In der Beethovenstraße, gegenüber der Mensa, wird das Explorhino Science Center gebaut, das im März eröffnen soll. Im vergangenen Jahr haben die Organisatoren den Spatenstich für das neue Forschungsgebäude neben der Hochschule gesetzt: Bis 2019 soll aus der großen Baustelle an der Rombacher Straße ein 20-Millionen-Euro Forschungsneubau entstehen.

1963 beginnen 32 Studenten

Aktuell studieren knapp 6000 Studenten an der Aalener Hochschule. Dagegen war es eine bescheidene Anzahl von 32 Studenten, die 1963 an der neu gegründeten Ingenieursschule ihr Studium begannen. Sie waren in Holzbaracken auf dem Galgenberg untergebracht. Der schon damals für seine innovative Bauweise bekannte Stuttgarter Architekt Günter Behnisch hat das Gebäude in der Beethovenstraße entworfen.

Die Hochschule wuchs, die Studenten passten nicht mehr in den Behnisch-Bau. Im Burren, den die Stadt schon erworben hatte, entstand ein weiterer Campus.