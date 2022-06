Von Österreich auf die Ostalb: VfR Aalen verpflichtet Stefan Wächter

Der Fußball-Regionalligist VfR Aalen hat Stefan Wächter vom FC Dornbirn aus Österreich verpflichtet. Der in Mühldorf geborene Mittelfeldspieler startete seine Karriere beim SV Wacker Burghausen in der Jugend. Vier Jahre lang war er für die Profis in Burghausen im Einsatz, ehe er zu Türkgücü München wechselte. Ein Jahr später kehrte er zum SV Wacker Burghausen zurück. Im Januar 2021 suchte Wächter eine neue Herausforderung in Österreich und wechselte zum Zweitligisten Dornbirn.

In der vergangenen Saison kam der 1,75 Meter große Mentalitätsspieler in 24 Einsätzen auf drei Tore und zwei Vorlagen. Stefan Wächter fühlt sich im offensiven Mittelfeld am wohlsten, ist aber sehr flexibel einsetzbar. Er kann außerdem als Achter, Sechser und als Rechtsverteidiger zum Einsatz kommen. Stefan Wächter wird für den VfR mit der Rückennummer 34 auflaufen und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

„Ich freue mich rießig auf die neue Herausforderung beim VfR Aalen. Die Gespräche mit Giuseppe Lepore und dem Trainer Tobias Cramer waren sehr angenehm und haben mir ein super Gefühl gegeben. Ich bin hochmotiviert und habe richtig Bock darauf eine erfolgreiche Saison zu spielen“, erklärt Wächter.

„Sportlich gesehen tut uns diese Personalie enorm gut. Wir haben gerade im Bereich dieser Position jetzt nochmal einen Qualitätsspieler dazu bekommen. Aufgrund der Gespräche mit Stefan, die wirklich sehr angenehm waren, war auch von Anfang an klar mit welchem Fokus er nach Aalen kommen würde. Dass das nun geklappt hat ist eine super Sache und freut uns alle sehr!“, erklärt VfR-Trainer Tobias Cramer.

„Stefan Wächter ist ein kreativer Offensivspieler, der beim FC Dornbirn als Führungs- und Mentalitätsspieler wichtige Akzente gesetzt hat. Damit passt er sehr gut in unsere Mannschaft. Stefan kann auf allen zentralen Mittelfeldpositionen eingesetzt werden, ist laufstark, hat ein aggressives Zweikampfverhalten, kann sowohl Tore schießen als auch vorbereiten und wird den Konkurrenzkampf in der Mannschaft deutlich beleben. Dazu hat er in den Gesprächen als freundliche und charakterstarke Person mit klaren Vorstellungen absolut überzeugt“, so VfR-Geschäftsführer Giuseppe Lepore.