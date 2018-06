Vom Wachtmeister zum Polizeipräsidenten

Roland Eisele ist der neue Chef des Polizeipräsidiums Aalen. Innenminister Reinhold Gall (SPD) hat den 58-Jährigen am Donnerstagabend in der Aalener Stadthalle in sein neues Amt eingeführt. Eisele folgt damit auf Ralf Michelfelder, der im August vergangenen Jahres die Leitung des Landeskriminalamtes übernommen hat.

An der Amtseinführung nahmen, angeführt von Landtagspräsident Wilfried Klenk (CDU), zahlreiche Landtagsabgeordnete, Bürgermeister sowie Vertreter von der Justiz und der Polizei teil. Gall zeichnete in seiner Rede den Werdegang Eiseles nach, dessen Laufbahn 1976 als Wachtmeister in Lahr begann und der zuletzt stellvertretender Polizeipräsident in Ludwigsburg war. Der Innenminister hob die außergewöhnlich hohe fachliche Qualifikation des neuen Chefs von 1600 Mitarbeitern im Polizeipräsidium Aalen hervor. „Eisele gehört zu den Menschen, die sich mit Leib und Seele ihrem Beruf verschrieben haben“, sagte Gall, dessen letzte Amtshandlung als Innenminister die Amtseinführung war. Eine guter Anlass also, einige grundsätzliche Ausführungen zur Polizei zu machen. So zählte er eine gute Ausrüstung, eine gute Organisation, gut ausgebildete Polizisten, engagierte Mitarbeiter und kompetente Führungskräfte als notwendige Voraussetzungen auf, um alle Herausforderungen meistern zu können.

Eisele leitet seit wenigen Wochen ein Präsidium, das sich auf die Landkreise Rems-Murr, Ostalb und Schwäbisch Hall erstreckt und damit flächenmäßig eineinhalbmal so groß ist wie das Saarland. Innerhalb dieses Präsidiumbezirks habe er durchweg motivierte Mitarbeiter angetroffen, die trotz hoher Belastung engagiert ihre Arbeit machen, schilderte er seine ersten Eindrücke. Er wolle einen fairen Umgang mit seinen Mitarbeitern pflegen. Dabei seien ihm Offenheit, Ehrlichkeit und Zivilcourage wichtig. Als drängend erachtet Eisele die Verlagerung des Lagezentrums von Waiblingen zum Präsidium nach Aalen. Dass beide Stellen im Moment eine Stunde voneinander entfernt liegen, könne nicht angehen.

Wenn die Welt in Ordnung ist

Die Baugenehmigung für das Lagezentrum sei von der Stadt Aalen bereits erteilt worden, sagte Oberbürgermeister Thilo Rentschler. Er zeigte sich erfreut, dass der neue Polizeipräsident einen engen Kontakt zu den Rathäusern pflegen wolle. Der SPD-Oberbürgermeister nutzte die Gelegenheit, dem scheidenden SPD-Minister Gall zu danken. Das tat auch Landrat Klaus Pavel (CDU): „Sie waren ein verlässlicher Partner für die kommunale Familie.“ Pavel lobte die Polizei für deren gute Arbeit: „Wenn wir manchmal damit kokettieren, dass die Welt auf der Ostalb in Ordnung ist, hat das mit dem Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu tun.“ Für die Justiz sprach der Präsident des Landgerichts Heilbronn, Wolfgang Görlich. Er hob die Bedeutung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit von Polizei und Justiz hervor.

Deutliche Worte zur Personalausstattung der Polizei fand der Vorsitzende des Personalrats, Manfred Ripberger. Es fehlten mindestens 100 Beamte. Das Polizeipräsidium Aalen habe die mit weitem Abstand schlechteste Personalausstattung aller Präsidien im Land. Die Grenze der psychischen und körperlichen Belastung sei erreicht, teilweise sogar schon überschritten. „Wer Sicherheit ernsthaft haben will, muss in die Polizei investieren“, sagte Ripberger.

Mehrfach an diesem Abend wurde die engagierte Arbeit von Volker Schindler erwähnt. Der Vizepräsident leitete das Polizeipräsidium Aalen seit Sommer 2015 kommissarisch.