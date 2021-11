Vom VfR über Stuttgart nach Adelmannsfelden

In die Saison 2021/2022 der A-Klasse 2 Ost sind die Volleyballerinnen des TSV Adelmannsfelden mit einem neuen Trainer gestartet. Daniel Lenz kann als aktiver Spieler und Trainer auf Erfahrungen in verschieden Vereinen und Ligen zurückblicken.

Die folgenden Ziele stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Arbeit: Angestrebt wird eine Platzierung unter den ersten drei Mannschaften der A-Klasse 2 Ost. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Förderung und Integration der Jugendspielerinnen in die Damen-Mannschaft um einen dauerhaften Erfolg des Damen-Volleyballs in Adelmannsfelden zu sichern.

Lenz war in der Jugend aktiver Volleyballer beim VfR Aalen. Aktiver Volleyballer war Lenz beim TSV Wasseralfingen in der A-Klasse, VfR Aalen und dem SV Fellbach, dort Aufstieg in die Landesliga; TSV Georgii Allianz Stuttgart, Oberliga.

Seine Trainerlaufbahn begann Lenz als Jugendtrainer beim SV Fellbach. Dort trainierte Lenz die U 18 und U 20 Damen. Anschließend wechselte Lenz zum TSV Georgii Allianz um dort die U 20 Damenmannschaft und die Mannschaft der B-Klasse zu trainieren. Mit dieser gelang Lenz im ersten Jahr der Direktaufstieg in die A-Klasse und in der darauffolgenden Saison die Teilnahme an den Relegationsspielen. Zudem war Lenz Co-Trainer der Oberligamannschaft der Damen des TSV Georgii Allianz. Nach der Zeit beim TSV Georgii Allianz pausierte Lenz für zwei Jahre bevor er dann zurück auf die Ostalb kam, um dort die Damen des TSV Westhausen bis zur Saison 2017/2018 zu trainieren.