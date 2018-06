Vom Unterhemd bis zum Fensterwischer

Mehrmals im Jahr kann man in Aalen durch die Innenstadt schlendern und an über 100 Verkaufsständen Nützliches, weniger Nützliches, Originelles oder Kreatives kaufen.

Schon vor mehreren hundert Jahren haben sich die Aalener und Bürger aus dem Umland auf den Märkte getroffen. „Jahrmärkte sind schon unter Kaiser Wenzel bestätigt. Seite der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts dürfen in Aalen drei Jahrmärkte veranstaltet werden: Jakobi-, Martini- und Lichtmessmarkt“, weiß Stadtarchivar Roland Schurig.

Die Namen der Märkte stammen aus dem Kirchenkalender, ergänzt Aalens Stadthistoriker Georg Wendt. „Dieser definiert sich über seine Feste, vor allem für Heilige. So kam es, dass die Terminierung namensgebend war“, sagt der Historiker. Auch die Reformation habe an dieser Tatsache nichts geändert.

Das Marktjahr beginnt mit dem Lichtmessmarkt. Lichtmess wird am 2. Februar gefeiert und gilt in vielen Regionen als Beginn der Fastnacht, als Ende der Weihnachtszeit und als Anfang des Bauernjahres. An diesem Tag endeten Dienstboten- und Knechtverhältnisse.

Der Gedenktag des heiligen Jakobus ist der 25. Juli. Nach diesem Heiligen wurde der Jakobimarkt, der im Sommer stattfindet, benannt. Namensgeber des Martinimarktes ist der heilige Martin, desssen Gedenktag am 11. November gefeiert wird.

Seit wann es in Aalen einen Wochenmarkt gibt, kann man laut Roland Schurig nicht sicher sagen. „Für den Wochenmarkt benötigt man kein kaiserliches Privileg. Das heißt, wir wissen vor dem Stadtbrand nicht, wie das üblich war“, so der Archivar. Der Aalener Stadtbrand war im Jahr 1634. Danach gebe es laut Schurig Hinweise, dass es in Aalen auch einen Wochenmarkt gab, insbesondere im Umland. In seiner heutigen Form gibt es den Wochenmarkt seit über 200 Jahren. Aalen war damals württembergische Oberamtsstadt, sagt Schurig. König Friedrich von Württemberg hätte die heutige Form des Wochenmarkts genehmigt.