Vom Seniorennachmittag bis zur Suppenküche: Ehrenamtliche berichten über ihre Erfahrungen

Über ihre guten Erfahrungen im Kurs Sozialführerschein und über ihre anschließende Arbeit im Ehrenamt haben mehrere Teilnehmer früherer Kurse bei einem Treffen berichtet. Alle bei dieser Begegnung waren sich einig, dass sie für den nächsten Kurs Sozialführerschein werben werden.

Dieser nächste Kurs ist ein Jubiläum, denn dann wird zum 20. Mal in Aalen der Sozialführerschein angeboten. Er startet am 1. Februar 2023 unter der Schirmherrschaft von Landrat Dr. Joachim Bläse und wird getragen von der Bahnhofsmission, von Diakonie und Caritas und der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde.

Doch vor dem nächsten Kurs gab es zunächst einen Rückblick. Alle Teilnehmerinnen früherer Kurse waren eingeladen, um über ihre Arbeit zu berichten, in der sie nach ihrem Kurs ehrenamtlich tätig sind.

Pfarrer Bernhard Richter sprach in seiner Begrüßung von einem wichtigen Termin, denn „als Träger interessiert uns: Wie geht es Ihnen? Was sind Ihre Erfahrungen im Ehrenamt? Wir wollen Sie auf Ihrem Weg des sozialen Engagements nicht alleine lassen.“

Maria Meyn berichtete von ihrem beruflichen Schichtdienst und wie sie ihr Ehrenamt organisiert. Sie fährt bei der AWO Senioren zum Arzt und zum Einkaufen und hilft beim Seniorennachmittag.

Renate Poppe begleitet behinderte Menschen der Lebenshilfe bei Reisen. Susanne Kohout engagiert sich bei der Suppenküche, die wohnsitzlosen Menschen am Wochenende bei der Caritas ein warmes Essen zubereitet.

Ebenfalls bei der Wohnsitzlosenhilfe engagiert ist Theo Hageney. Er macht neben seiner beruflichen Tätigkeit den Spätdienst in der Düsseldorfer Straße von 17 bi 21 Uhr und war voll des Lobes über diese Eirnichtung.

Karin Wodniok hat im Café im Samariterstift mitgearbeitet und engagiert sich jetzt beim Seniorennachmittag der evangelischen Kirchengemeinde.

Silke Rathgeb hat sich in der Hospizarbeit in Abtsgmünd eingebracht und hat nach eigener Erkrankung eine Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen. Michaela Nerlich ist in der Betreuung täig und hat vor kurzem eine ältere Frau bis zu deren Tod begleitet. Bärbel Ruck hat die Arbeit mit Kindern liebgewonnen und engagiert sich im Umsonstladen.

Martin Kronberger hob als Trägervertreter die Tatsache hervor, welche Bedeutung das Ehrenamt für die Kirche hat, und Diakon Jörg Dolmetsch, der den Abend moderierte, stellte abschließend fest: „Menschen finden ein Ehrenamt, aber mitunter findet das Ehrenamt auch Menschen.“